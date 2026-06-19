Минобороны открыло доступ к информации об оружии, которое Россия использует в войне против Украины
Министерство обороны запускает государственный портал TrophyLab — единый центр исследования трофейной техники, который объединяет производителей, инженеров, ученых, лаборатории и международных партнеров для изучения российского вооружения и обмена результатами исследований. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что платформа открывает доступ к систематизированным данным о трофейных образцах, что позволит Украине и партнерам более эффективно анализировать вражеские технологии и разрабатывать средства противодействия.
Общая база данных для оборонных исследований
TrophyLab аккумулирует информацию, полученную от подразделений Сил обороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и профильных научных учреждений.
Пользователи платформы получают доступ к каталогу технических характеристик, чертежей и результатов исследований российского вооружения. Это должно обеспечить возможность использования уже проведенных анализов и ускорить создание новых решений для противодействия.
Более 115 образцов в базе
По данным платформы, на данный момент TrophyLab содержит:
- более 115 трофейных образцов;
- 79 категорий и подкатегорий техники;
- более 225 проведенных исследований.
Помимо онлайн-доступа предусмотрена возможность регистрации для получения образцов с целью проведения собственных офлайн-исследований.
Кто может получить доступ к платформе
Пользователями TrophyLab могут стать:
- научные организации Украины;
- воинские части Сил обороны Украины;
- украинские производители оборонных технологий;
- государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров;
- иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Министерства обороны.
Регистрация осуществляется через сайт проекта. При подаче заявки проверяется отсутствие связей с Россией, отсутствие санкций и соответствие другим установленным критериям.
Предоставление доступа к данным о российском вооружении, по оценке Минобороны, усиливает способности Сил обороны Украины в противодействии врагу на земле и в воздухе. Также это рассматривается как вклад в укрепление международной безопасности и обороноспособности стран-партнеров.
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