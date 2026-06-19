Минобороны открыло доступ к информации об оружии, которое Россия использует в войне против Украины

Минобороны запустило государственную платформу с данными о 225 исследованиях российской техники.

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Министерство обороны запускает государственный портал TrophyLab — единый центр исследования трофейной техники, который объединяет производителей, инженеров, ученых, лаборатории и международных партнеров для изучения российского вооружения и обмена результатами исследований. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что платформа открывает доступ к систематизированным данным о трофейных образцах, что позволит Украине и партнерам более эффективно анализировать вражеские технологии и разрабатывать средства противодействия.

Общая база данных для оборонных исследований

TrophyLab аккумулирует информацию, полученную от подразделений Сил обороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и профильных научных учреждений.

Пользователи платформы получают доступ к каталогу технических характеристик, чертежей и результатов исследований российского вооружения. Это должно обеспечить возможность использования уже проведенных анализов и ускорить создание новых решений для противодействия.

Более 115 образцов в базе

По данным платформы, на данный момент TrophyLab содержит:

более 115 трофейных образцов;

79 категорий и подкатегорий техники;

более 225 проведенных исследований.

Помимо онлайн-доступа предусмотрена возможность регистрации для получения образцов с целью проведения собственных офлайн-исследований.

Кто может получить доступ к платформе

Пользователями TrophyLab могут стать:

научные организации Украины;

воинские части Сил обороны Украины;

украинские производители оборонных технологий;

государственные учреждения и оборонные ведомства стран-партнеров;

иностранные оборонные компании государств-партнеров, отвечающие требованиям Министерства обороны.

Регистрация осуществляется через сайт проекта. При подаче заявки проверяется отсутствие связей с Россией, отсутствие санкций и соответствие другим установленным критериям.

Предоставление доступа к данным о российском вооружении, по оценке Минобороны, усиливает способности Сил обороны Украины в противодействии врагу на земле и в воздухе. Также это рассматривается как вклад в укрепление международной безопасности и обороноспособности стран-партнеров.

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