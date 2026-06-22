Верховный Суд подтвердил выплату более 4,4 млн грн по КАСКО из-за кражи деталей Bentley в Австрии

Верховный Суд подчеркнул: стороны обязаны надлежащим образом выполнять договор, а отступление от его условий является нарушением обязательства.

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Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрела дело № 947/39673/23 по иску к страховой компании о взыскании 4 493 924,23 грн страхового возмещения.

Из материалов дела следует, что истец заключила договор КАСКО «Все включено» в отношении автомобиля Bentley Bentayga 2017 года со страховой суммой 6 500 000 грн, франшизой 0,5 % и страховым платежом 210 600 грн. Действие договора распространялось, в частности, на территорию стран Европейского союза.

Истец утверждала, что 4 марта 2023 года в Австрии (г. Траункирхен, отель Seehotel Das Traunsee) с её автомобиля были похищены отдельные части, в частности двери, зеркала и элементы салона, что она считает страховым случаем, предусмотренным договором. Истец подала заявление о выплате страхового возмещения и приложила предусмотренные договором документы, включая материалы полиции, расчёт ущерба от официального дилера Bentley в Мюнхене и другие необходимые документы. Кроме того, автомобиль был осмотрен представителем страховой компании, а 14 апреля 2023 года истец предоставила письменные объяснения относительно обстоятельств происшествия.

Несмотря на это, страховая компания не выполнила обязанность по выплате страхового возмещения и дополнительно потребовала повторного предоставления автомобиля для осмотра, личной явки истца в офис в г. Киеве для дачи письменных объяснений, а также предоставления нотариально удостоверенного согласия.

Истец отмечала, что не имеет возможности приехать в Киев.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск и взыскал 4 493 924,23 грн страхового возмещения. Апелляционный суд по результатам пересмотра дела оставил вывод об обязанности страховщика выплатить средства, однако уменьшил сумму до 4 471 454,61 грн с учётом франшизы.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что согласно части первой статьи 526 Гражданского кодекса Украины гражданское законодательство устанавливает общие условия исполнения обязательства, заключающиеся в его надлежащем исполнении в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Суд указал, что это правило является универсальным и применяется как к договорным, так и к внедоговорным обязательствам. Несоблюдение условий исполнения приводит к нарушению обязательства.

Нарушением обязательства является его неисполнение либо исполнение с нарушением условий, определённых содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение) (статья 610 ГК Украины).

Верховный Суд, пересматривая дело в кассационном порядке, согласился с выводами судов о наличии оснований для выплаты страхового возмещения, подтвердив, что истец выполнила предусмотренные договором обязанности по уведомлению о страховом случае, взаимодействию со страховщиком и предоставлению необходимых документов. Суд также указал, что страховщик не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами нарушение условий договора страхователем либо создание препятствий для установления обстоятельств страхового случая.

В то же время Верховный Суд подробно проанализировал вопрос размера страхового возмещения. Суд отметил, что франшиза является частью убытков, которая согласно закону и условиям договора не подлежит возмещению страховщиком, а её размер определяется условиями конкретного договора страхования. В связи с этим установлено, что апелляционный суд неправильно определил порядок расчёта франшизы, однако сам принцип её учёта является правильным.

Кроме того, Верховный Суд учёл положения договора относительно страхового платежа, согласно которым страховщик имеет право уменьшить сумму выплаты на сумму неуплаченного страхового платежа. Поскольку часть страхового платежа истцом не была уплачена до момента наступления страхового случая, эта сумма также подлежала вычету.

В связи с этим Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций в части размера страхового возмещения, уменьшив его до 4 408 774,23 грн.

Верховный Суд пришёл к выводу, что страховая компания не может отказать в выплате только на основании требования дополнительных документов или личной явки страхователя, если последний уже выполнил предусмотренные договором обязанности и предоставил достаточные доказательства наступления страхового случая.

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