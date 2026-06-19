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На Хмельниччине водитель-дальнобойщик пытался изнасиловать 13-летнего ребенка

22:36, 19 июня 2026
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Девочке удалось вырваться и убежать в лес.
На Хмельниччине водитель-дальнобойщик пытался изнасиловать 13-летнего ребенка
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Правоохранители задержали водителя-дальнобойщика, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Как сообщили в полиции Хмельницкой области, событие произошло 17 июня, между 10:00 и 11:00 в Каменец-Подольском районе.

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По версии следствия, под предлогом подвести злоумышленник пригласил девочку в салон грузовика. В салоне мужчина начал насильно раздевать потерпевшую и пытался вступить с ней в половую связь.

Девочке удалось вырваться и убежать в лес. Там она позвонила матери и рассказала о том, что произошло. Женщина, в свою очередь, сообщила о событии в полицию.

Правоохранители объявили операцию «Перехват», ориентировки на транспортное средство получили коллеги из других областей. Остановить грузовик «MAN» удалось во Львовской области. 46-летнего водителя, жителя Одесской области, задержали. Его уже доставили в Каменец-Подольское райуправление полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (Покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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