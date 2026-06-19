На Хмельниччині водій-далекобійник намагався зґвалтувати 13-річну дитину

Дівчинці вдалося вирватися і втекти у ліс.

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Правоохоронці затримали водія-далекобійника, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину. Як повідомили у поліції Хмельницької області, подія сталася 17 червня, між 10:00 та 11:00 в Кам’янець-Подільському районі.

За версією слідства, під приводом підвезти зловмисник запросив дівчинку до салону вантажівки. У салоні чоловік почав силоміць роздягати потерпілу та намагався вступити з нею у статевий зв’язок.

Дівчинці вдалося вирватися і втекти у ліс. Там вона зателефонувала до матері і розповіла про те, що сталося. Жінка, в свою чергу, повідомила про подію до поліції.

Правоохоронці оголосили операцію «Перехват», орієнтування на транспортний засіб отримали колеги з інших областей. Зупинити вантажівку «MAN» вдалося у Львівській області. 46-річного водія, жителя Одеської області, затримали. Його вже доставили в Кам’янець-Подільське райуправління поліції.

Наразі тривають слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (Замах на зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

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