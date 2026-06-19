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100 000 грн за поранення в зоні бойових дій – суд підтвердив право поліцейського на повну виплату

16:17, 19 червня 2026
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Як вирішив суд, поліція неправомірно виключила частину періоду як «реабілітацію».
100 000 грн за поранення в зоні бойових дій – суд підтвердив право поліцейського на повну виплату
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Житомирський окружний адміністративний суд розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом поліцейського Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити дії.

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Обставини справи

Позивач просив визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не нарахування і невиплати йому додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», збільшеної до 100 000 гривень в розрахунку на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення між закладами, у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, за період з 01.01.2025 по 27.01.2025 включно, з урахуванням already виплачених сум, а також зобов’язати відповідача здійснити відповідне нарахування та виплату.

Позивач, будучи поліцейським взводу №2 роти №1 батальйону 1 полку управління поліції особливого призначення №1 (штурмовий полк), 31.10.2024 під час виконання бойового завдання на території Донецької області отримав поранення (вибухова травма, вогнепальне осколкове поранення). Поранення пов’язане із захистом Батьківщини, що підтверджується актом спеціального розслідування нещасного випадку.

Внаслідок поранення позивач проходив стаціонарне лікування в різних закладах охорони здоров’я, зокрема і в період з 01.01.2025 по 27.01.2025. Він звертався до керівництва з рапортом про виплату додаткової винагороди, проте відповідач частково відмовив, вважаючи, що частина періоду стосувалася реабілітаційного лікування, на яке, на думку відповідача, не поширюється виплата в розмірі 100 000 гривень.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд позов у справі № 240/24647/25 задовольнив у повному обсязі.

Суд визнав протиправною бездіяльність Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України щодо не нарахування і невиплати додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень в розрахунку на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення між закладами, у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, за період з 01.01.2025 по 27.01.2025 включно, з урахуванням виплачених сум.

Суд зобов’язав відповідача здійснити нарахування та виплату відповідної додаткової винагороди за вказаний період.

Суд встановив, що позивач отримав поранення під час безпосередньої участі в бойових діях, поранення пов’язане із захистом Батьківщини, та підтвердив факт перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я у спірний період.

Суд послався на пункт 1-2 постанови Кабінету Міністрів України №168 (у відповідній редакції), згідно з яким додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень виплачують, зокрема, особам, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включаючи час переміщення між закладами.

Суд зазначив, що законодавство пов’язує право на виплату не з видом лікування (реабілітаційне чи інше), а з фактом перебування саме на стаціонарному лікуванні. Реабілітація також може здійснюватися в умовах стаціонару, тому на такий період поширюється збільшена винагорода.

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суд поліція війна

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