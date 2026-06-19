100 000 грн за ранение в зоне боевых действий — суд подтвердил право полицейского на полную выплату

Как постановил суд, полиция неправомерно исключила часть периода как «реабилитацию».

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве административное дело по иску полицейского Департамента полиции особого назначения «Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины» о признании действий неправомерными и обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправным бездействие ответчика в части неначисления и невыплаты ему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», увеличенного до 100 000 гривен в расчете на месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения между учреждениями, в связи с ранением, полученным при защите Родины, за период с 01.01.2025 по 27.01.2025 включительно, с учетом уже выплаченных сумм, а также обязать ответчика произвести соответствующий начет и выплату.

Истец, будучи полицейским взвода № 2 роты № 1 батальона 1-го полка управления полиции особого назначения № 1 (штурмовой полк), 31.10.2024 при выполнении боевого задания на территории Донецкой области получил ранение (взрывная травма, огнестрельное осколочное ранение). Ранение связано с защитой Родины, что подтверждается актом специального расследования несчастного случая.

В результате ранения истец проходил стационарное лечение в различных медицинских учреждениях, в том числе в период с 01.01.2025 по 27.01.2025. Он обращался к руководству с рапортом о выплате дополнительного вознаграждения, однако ответчик частично отказал, считая, что часть периода касалась реабилитационного лечения, на которое, по мнению ответчика, не распространяется выплата в размере 100 000 гривен.

Какое решение принял суд

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск по делу № 240/24647/25 в полном объеме.

Суд признал противоправным бездействие Департамента полиции особого назначения «Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины» в части неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен в расчете на месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения между учреждениями, в связи с ранением, связанным с защитой Родины, за период с 01.01.2025 по 27.01.2025 включительно, с учетом выплаченных сумм.

Суд обязал ответчика произвести начисление и выплату соответствующего дополнительного вознаграждения за указанный период.

Суд установил, что истец получил ранение во время непосредственного участия в боевых действиях, причем ранение связано с защитой Родины, и подтвердил факт пребывания на стационарном лечении в медицинских учреждениях в спорный период.

Суд сослался на пункты 1–2 постановления Кабинета Министров Украины № 168 (в соответствующей редакции), согласно которым дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен выплачивается, в частности, лицам, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения между учреждениями.

Суд отметил, что законодательство связывает право на выплату не с видом лечения (реабилитационное или иное), а с фактом пребывания именно на стационарном лечении. Реабилитация также может осуществляться в условиях стационара, поэтому на такой период распространяется увеличенное вознаграждение.

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