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На Закарпатье проверяют соблюдение языкового закона в общинах национальных сообществ

19:17, 19 июня 2026
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Представители Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка проверили состояние соблюдения языкового законодательства в шести общинах Закарпатской области и обсудили с местными властями реализацию государственной языковой политики и поддержку украинского языка.
На Закарпатье проверяют соблюдение языкового закона в общинах национальных сообществ
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На Закарпатье проверяют соблюдение языкового законодательства в общинах, где проживают представители венгерского и румынского национальных сообществ

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В течение 15–19 июня представители Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка изучали языковую ситуацию в шести общинах Береговского и Тячевского районов Закарпатской области, где проживают представители венгерского и румынского национальных сообществ.

Как сообщил Офис уполномоченного по защите государственного языка, в рамках мониторингового визита состоялись рабочие встречи с представителями областной и местной власти. В частности, представители Секретариата пообщались с председателем Закарпатской ОГА Мирославом Билецким, председателем Береговской РГА Виталием Матием, Береговским городским головой Золтаном Бабяком, заместителем председателя Тячевской РГА Вадимом Носой, заместителем Тячевского городского головы Тиберием Мийсарошем и Солотвинским поселковым головой Василием Йовдием.

Во время встреч обсуждались состояние реализации государственной языковой политики, соблюдение требований языкового законодательства в различных сферах, а также формирование качественной украиноязычной среды в приграничных общинах Закарпатья.

Председатель Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий подчеркнул важность выработки эффективных механизмов поддержки и распространения украинского языка в многонациональном регионе.

В свою очередь Береговский городской голова Золтан Бабяк подчеркнул важность сочетания поддержки культурного и языкового разнообразия общины с созданием надлежащих условий для изучения и использования государственного языка всеми жителями независимо от их национальности или родного языка.

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко отметил, что в условиях полномасштабной войны значение украинского языка как фактора национальной безопасности и государственного единства существенно возросло.

По результатам мониторингового визита будут подготовлены соответствующие выводы и рекомендации.

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Закарпатье язык

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