Великая Палата объяснила, почему за действия «Беркута» во время Майдана должно отвечать государство

Государство может быть гражданским ответчиком в уголовном производстве, а возмещение вреда по статье 1174 ГК Украины не может одновременно возлагаться на должностное лицо и государство.

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Вопрос компенсации вреда, причиненного незаконными действиями представителей государства, имеет особое значение для судебной практики. От правильного определения надлежащего ответчика зависит не только эффективность защиты потерпевших, но и реальное исполнение судебных решений.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала о постановлении Большой Палаты Верховного Суда по делу № 754/1519/22, которым был решен вопрос надлежащего субъекта возмещения вреда, причиненного должностным лицом органа государственной власти при исполнении служебных полномочий, а также возможности участия государства в качестве гражданского ответчика в уголовном производстве. В настоящее время в ЕГРСР опубликован полный текст постановления, что позволяет детально проанализировать сформулированные правовые выводы.

До принятия этого постановления в практике существовали различные подходы относительно того, кто должен нести ответственность за вред, причиненный должностным лицом при исполнении служебных обязанностей, а также допускается ли солидарное взыскание средств с государственного органа и непосредственного виновника преступления.

Обстоятельства дела

Суды установили, что в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года заместитель командира полка милиции особого назначения «Беркут» — начальник штаба при ГУ МВД Украины в АР Крым, исполняя заведомо преступный приказ, отдал подчиненным распоряжение о силовом вытеснении и задержании участников мирной акции протеста на Майдане Незалежности и улице Крещатик в Киеве.

Во исполнение этого приказа сотрудники крымского подразделения «Беркут» применили к протестующим физическую силу и специальные средства, нанося удары руками, ногами и резиновыми дубинками. В результате этих действий часть участников протеста получила телесные повреждения различной степени тяжести, другим была причинена физическая боль, а ряд лиц был незаконно задержан.

Среди потерпевших был участник Евромайдана, который испытал физическую боль вследствие действий правоохранителей, был незаконно задержан и перенес моральные страдания.

Кроме того, суды установили, что после оккупации Крыма бывший руководитель крымского «Беркута» добровольно перешел на сторону РФ, поступил на службу в созданные оккупационной властью правоохранительные органы и продолжил службу в российских силовых структурах на территории оккупированного полуострова.

Приговором Деснянского районного суда г. Киева он был признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, незаконном воспрепятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций во время событий Революции Достоинства на Майдане Независимости в декабре 2013 года, а также в государственной измене.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал 200 тыс. грн морального вреда солидарно с обвиняемого и МВД Украины.

Министерство внутренних дел Украины обжаловало это решение в части гражданского иска, настаивая, что надлежащим ответчиком должно быть государство, а не МВД Украины, и что солидарное взыскание является незаконным.

Позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда указала, что статьи 1173 и 1174 ГК Украины устанавливают специальный режим ответственности за вред, причиненный органами государственной власти и их должностными лицами.

Суд отметил, что согласно предписаниям части первой статьи 1174 ГК Украины вред, причиненный физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием должностного либо служебного лица органа государственной власти, органа власти АР Крым или органа местного самоуправления при осуществлении им своих полномочий, возмещается государством, АР Крым либо органом местного самоуправления независимо от вины этого лица.

БП ВС подчеркнула, что анализ содержания статьи 1174 ГК Украины свидетельствует о том, что изложенная в ней норма разграничивает субъекта, который непосредственно причинил вред (должностное или служебное лицо), и субъекта, на которого возлагается обязанность по его возмещению (государство Украина, АР Крым или орган местного самоуправления).

Суд подчеркнул, что правовая норма, изложенная в статье 1174 ГК Украины, является специальной нормой, которая подлежит применению в случаях причинения вреда физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями либо бездействием должностного или служебного лица органа государственной власти, органа власти АР Крым или органа местного самоуправления при осуществлении им своих полномочий и безальтернативно возлагает обязанность по возмещению такого вреда на государство, АР Крым либо орган местного самоуправления независимо от вины такого должностного или служебного лица.

Большая Палата отметила, что в рамках искового производства о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями, действиями либо бездействием должностного или служебного лица органа государственной власти, органа власти АР Крым либо органа местного самоуправления, ответственность не может быть возложена и на должностное или служебное лицо, которое непосредственно своими решениями, действиями либо бездействием при осуществлении полномочий причинило вред.

Также Суд обратил внимание на отсутствие правовых оснований для одновременного возложения общей (солидарной или долевой) ответственности как на субъектов публичного права, определенных статьей 1174 ГК Украины в качестве участников, отвечающих по правилам специального деликта, так и на должностных и служебных лиц, непосредственно совершивших незаконные действия, бездействие либо принявших незаконное решение.

Отдельно Большая Палата указала, что системный анализ правовых норм, закрепленных в части третьей статьи 127 УПК Украины и статье 1174 ГК Украины, части пятой статьи 128 УПК Украины и части второй статьи 48 ГПК Украины, в их взаимосвязи свидетельствует о том, что в уголовном производстве государство может выступать гражданским ответчиком в случае возникновения обязательства по возмещению вреда, причиненного должностным либо служебным лицом органа государственной власти.

Суд подчеркнул, что государство, являясь субъектом ответственности в деликтном обязательстве, предусмотренном статьей 1174 ГК Украины, возникшем вследствие совершения должностным или служебным лицом органа государственной власти уголовного правонарушения при осуществлении им своих полномочий, в случае предъявления потерпевшим гражданского иска в уголовном производстве приобретает процессуальный статус гражданского ответчика.

Подытоживая правовую позицию, Суд отметил, что одновременное возложение общей (солидарной либо долевой) ответственности и на должностное или служебное лицо, которое при осуществлении своих полномочий непосредственно совершило уголовное правонарушение и причинило потерпевшему вред, и на государство как гражданского ответчика, участвующее в уголовном производстве через соответствующий орган государственной власти, действиями должностного или служебного лица которого причинен вред, противоречит предписаниям статей 1174 и 1190 ГК Украины.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу МВД Украины и изменила судебные решения в части гражданского иска.

Суд постановил взыскать 200 тыс. грн морального вреда с государства за счет средств Государственного бюджета Украины и отказал в иске к бывшему заместителю командира крымского «Беркута».

Суд сформулировал важный правовой вывод: если должностное лицо при исполнении своих служебных полномочий совершает преступление и причиняет вред человеку, возмещать этот вред должно государство. При этом потерпевший может требовать компенсацию непосредственно в рамках уголовного производства, а возлагать ответственность одновременно и на государство, и на самого должностного лица нельзя.

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