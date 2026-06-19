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На Дунае пограничники спасли краснокнижную белугу весом до 150 килограммов

22:18, 19 июня 2026
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Белуга — один из крупнейших представителей семейства осетровых, занесенный в Красную книгу Украины.
На Дунае пограничники спасли краснокнижную белугу весом до 150 килограммов
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Военнослужащие Морской охраны Государственной пограничной службы Украины во время патрулирования на Дунае спасли редкую краснокнижную белугу, которая случайно попала в рыболовные сети.

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Как сообщили в Морской охране, инцидент произошел во время мероприятий по охране государственной границы. Пограничники остановили рыболовную лодку для проверки документов и осмотра плавсредства. Во время осмотра сетей правоохранители заметили в воде хвост крупной рыбы. Впоследствии выяснилось, что в сетях оказалась белуга — один из крупнейших представителей семейства осетровых, занесенный в Красную книгу Украины.

По предварительным оценкам, вес рыбы составлял от 100 до 150 килограммов.

Пограничники вместе с рыбаками осторожно освободили белугу из сетей и выпустили ее обратно в реку. Рыба не получила повреждений и продолжила свой путь в естественной среде обитания.

Что касается рыбаков, то во время проверки правоохранители установили, что вылов рыбы осуществлялся на законных основаниях. Признаков браконьерства или иных нарушений природоохранного законодательства не выявлено. По результатам осмотра был составлен соответствующий протокол.

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