На Дунаї прикордонники врятували червонокнижну білугу вагою до 150 кілограмів

Білуга — один із найбільших представників родини осетрових, занесений до Червоної книги України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби України під час патрулювання на Дунаї врятували рідкісну червонокнижну білугу, яка випадково потрапила до рибальських сіток.

Як повідомили у Морській охороні, інцидент стався під час заходів із охорони держкордону. Прикордонники зупинили рибальський човен для перевірки документів та огляду плавзасобу. Під час огляду сіток правоохоронці помітили у воді хвіст великої риби. Згодом з’ясувалося, що у тенетах опинилася білуга — один із найбільших представників родини осетрових, занесений до Червоної книги України.

За попередніми оцінками, вага риби становила від 100 до 150 кілограмів.

Прикордонники разом із рибалками обережно звільнили білугу із сіток та випустили її назад у річку. Риба не зазнала ушкоджень і продовжила свій шлях природним середовищем.

Щодо рибалок, то під час перевірки правоохоронці встановили, що вилов риби здійснювався на законних підставах. Ознак браконьєрства чи інших порушень природоохоронного законодавства не виявили. За результатами огляду було складено відповідний протокол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.