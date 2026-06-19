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Івана Купала тепер не у липні: чому змінили дату і коли святкувати у 2026

19:57, 19 червня 2026
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Свято Івана Купала, з яким пов’язані численні народні традиції, обряди та легенди, тепер відзначають не 7 липня — цього року купальська ніч припадає на 24 червня.
Івана Купала тепер не у липні: чому змінили дату і коли святкувати у 2026
фото: Unsplash
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Свято Івана Купала традиційно вважається одним із найколоритніших і наймістичніших у народній культурі українців. Із ним пов’язані численні обряди, народні вірування та легенди. За народними повір’ями, саме в купальську ніч розквітає міфічний цвіт папороті, а вода й вогонь наділяються особливими очисними та цілющими властивостями.

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Протягом тривалого часу українці відзначали Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Однак після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дата святкування змінилася.

Цього року свято Івана Купала українці відзначатимуть в ніч проти 24 червня.

Це пов’язано з перенесенням дати святкування Різдва Івана Хрестителя, яке за новим календарем відзначають 24 червня. Раніше це свято припадало на 7 липня за старим стилем, тому саме до нього були прив’язані народні купальські традиції.

Історично язичницькі звичаї та християнське свято Різдва Іоана Предтечі опинилися поруч у календарі, однак їхній зміст суттєво відрізняється.

Церковне свято Різдва Іоана Хрестителя не пов’язане з ворожіннями, пусканням вінків на воду чи стрибками через багаття. Для християн це день вшанування пророка, який здійснив хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Свято Різдва чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана присвячене події його народження від праведних батьків — священника Захарії та його дружини Єлисавети.

Як раніше пояснювали у ПЦУ, Іоан Хреститель належить до найбільш шанованих святих у християнстві. У церковному календарі його пам’яті присвячено сім окремих святкових днів. Крім того, він є єдиним святим, окрім Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці, день народження якого відзначає Церква.

Тож для вірян цей день насамперед має духовне значення і традиційно проводиться у молитві та богослужіннях.

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