  1. В Украине
  2. / Общество

Ивана Купала теперь не в июле: почему изменили дату и когда праздновать в 2026 году

19:57, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Праздник Ивана Купалы, с которым связаны многочисленные народные традиции, обряды и легенды, теперь отмечают не 7 июля — купальская ночь в этом году приходится на 24 июня.
Ивана Купала теперь не в июле: почему изменили дату и когда праздновать в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Праздник Ивана Купалы традиционно считается одним из самых колоритных и мистических в народной культуре украинцев. С ним связаны многочисленные обряды, народные верования и легенды. Согласно народным поверьям, именно в купальскую ночь расцветает мифический цветок папоротника, а вода и огонь наделяются особыми очистительными и целебными свойствами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На протяжении длительного времени украинцы отмечали Ивана Купалу в ночь с 6 на 7 июля. Однако после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

В этом году праздник Ивана Купалы украинцы будут отмечать в ночь на 24 июня.

Это связано с переносом даты празднования Рождества Иоанна Крестителя, которое по новому календарю отмечают 24 июня. Ранее этот праздник приходился на 7 июля по старому стилю, поэтому именно к нему были привязаны народные купальские традиции.

Исторически языческие обычаи и христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи оказались рядом в календаре, однако их содержание существенно различается.

Церковный праздник Рождества Иоанна Крестителя не связан с гаданиями, пусканием венков по воде или прыжками через костёр. Для христиан это день почитания пророка, который совершил крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Праздник Рождества честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна посвящён событию его рождения от праведных родителей — священника Захарии и его супруги Елисаветы.

Как ранее объясняли в ПЦУ, Иоанн Креститель относится к числу наиболее почитаемых святых в христианстве. В церковном календаре его памяти посвящены семь отдельных праздничных дней. Кроме того, он является единственным святым, кроме Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, день рождения которого отмечает Церковь.

Поэтому для верующих этот день прежде всего имеет духовное значение и традиционно проводится в молитве и богослужениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]