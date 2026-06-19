Праздник Ивана Купалы, с которым связаны многочисленные народные традиции, обряды и легенды, теперь отмечают не 7 июля — купальская ночь в этом году приходится на 24 июня.

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Праздник Ивана Купалы традиционно считается одним из самых колоритных и мистических в народной культуре украинцев. С ним связаны многочисленные обряды, народные верования и легенды. Согласно народным поверьям, именно в купальскую ночь расцветает мифический цветок папоротника, а вода и огонь наделяются особыми очистительными и целебными свойствами.

На протяжении длительного времени украинцы отмечали Ивана Купалу в ночь с 6 на 7 июля. Однако после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

В этом году праздник Ивана Купалы украинцы будут отмечать в ночь на 24 июня.

Это связано с переносом даты празднования Рождества Иоанна Крестителя, которое по новому календарю отмечают 24 июня. Ранее этот праздник приходился на 7 июля по старому стилю, поэтому именно к нему были привязаны народные купальские традиции.

Исторически языческие обычаи и христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи оказались рядом в календаре, однако их содержание существенно различается.

Церковный праздник Рождества Иоанна Крестителя не связан с гаданиями, пусканием венков по воде или прыжками через костёр. Для христиан это день почитания пророка, который совершил крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Праздник Рождества честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна посвящён событию его рождения от праведных родителей — священника Захарии и его супруги Елисаветы.

Как ранее объясняли в ПЦУ, Иоанн Креститель относится к числу наиболее почитаемых святых в христианстве. В церковном календаре его памяти посвящены семь отдельных праздничных дней. Кроме того, он является единственным святым, кроме Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, день рождения которого отмечает Церковь.

Поэтому для верующих этот день прежде всего имеет духовное значение и традиционно проводится в молитве и богослужениях.

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