НАБУ получит расширенный список топ-фигурантов: от глав ОГА до наблюдательных советов госпиредприятий

В парламенте презентовали проект изменений в УПК, целью которого является расширение полномочий для САП и НАБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада готовится к пересмотру Уголовного процессуального кодекса. Новый законопроект № 15334 не только расширяет перечень подозреваемых для НАБУ, но и предоставляет САП невиданную ранее автономию в международном сотрудничестве и решении споров по подследственности.

Курс на членство в Европейском Союзе требует от Украины шагов по обеспечению эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Законопроект, инициированный народными депутатами, направлен на реализацию ориентиров Раздела 23 «Правосудие и фундаментальные права» кластера «Основы».

Главная идея проекта — разграничение полномочий, защита подследственности НАБУ от неправомерного перераспределения дел и упрощение процедур международного правового сотрудничества.

Что на самом деле изменится?

Проект закона предлагает точечные изменения в несколько ключевых статей УПК Украины, регулирующих подследственность и международное правовое сотрудничество.

Субъектный состав подследственности НАБУ

Прежде всего, законодатели предлагают уточнить перечень лиц, уголовные правонарушения которых подследственны Детективам НАБУ в соответствии с частью 5 статьи 216 УПК Украины.

Действующая редакция содержала пробелы относительно руководящего состава совещательных органов. Новая редакция добавляет к субъектам: руководителя созданного Президентом Украины консультативного, совещательного, другого вспомогательного органа или службы, его первого заместителя и заместителя.

Вместо устаревшей формулировки о военно-гражданских администрациях вводится норма относительно руководства современных оборонных структур на местах. К подследственности детективов НАБУ будут относиться и дела в отношении руководителей военно-гражданских администраций и начальников областных и Киевской городской военных администраций вместе с заместителями.

В перечень лиц высшего начальствующего состава вместе с полицией и таможней отдельно вписываются должностные лица Бюро экономической безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

Кроме того, расширяется круг лиц на госпредприятиях крупного предпринимательства, где доля государства составляет более 50%. Теперь подследственными становятся не только руководители, но и заместитель руководителя, член наблюдательного совета, член исполнительного органа (правления, дирекции).

САП

Наибольший медийный резонанс вызвали заявления относительно того, что документ якобы впервые создает механизм, когда при параллельном расследовании НАБУ и другого органа судьбу дела решает прокурор САП.

Как система функционирует сейчас:

Согласно абзацу третьему пункта 3 части пятой статьи 216 УПК, детективы Бюро с целью выявления и пресечения преступлений своей подследственности могут по решению Директора НАБУ и согласованию прокурора САП расследовать правонарушения, которые формально относятся к компетенции других органов.

Абзац второй того же пункта предоставляет прокурору САП право собственным постановлением отнести производство к подследственности НАБУ, если преступлением причинены (или могли быть причинены) тяжкие последствия государственным или общественным интересам.

Действующая часть пятая статьи 218 УПК устанавливает, что любой спор о подследственности в делах, которые могут принадлежать НАБУ, решается Генеральным прокурором либо непосредственно руководителем САП.

Утверждение, что процессуального механизма для определения подследственности ранее не существовало — преждевременное. Прокуроры и раньше имели инструменты разрешения споров о подследственности и объединения производств. Однако проект императивно закрепляет приоритет САП в спорах с другими органами (ГБР, СБУ, Нацполиции), если дело касается юрисдикции НАБУ, исключая вмешательство Офиса Генерального прокурора.

Что на самом деле изменится с принятием проекта:

Новый законопроект № 15334 вводит механизм мгновенного реагирования. Теперь, если следователь другого органа обнаружит параллельное расследование тех же фактов, он обязан письменно уведомить прокурора не позднее следующего рабочего дня.

У прокурора есть 5 рабочих дней на определение подследственности, а после вынесения постановления материалы должны быть переданы в полном объеме другому органу в течение 10 дней.

Международное сотрудничество и Совместные следственные группы

Одним из евроинтеграционных требований является прямое участие антикоррупционных органов в международных процессах без лишних бюрократических звеньев. Законопроект дополняет статью 571 УПК следующим содержанием:

…в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины, вопрос о создании совместных следственных групп может рассматриваться заместителем Генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Руководитель САП получает самостоятельное право создавать совместные следственные группы для расследования трансграничных коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников.

Процедуры экстрадиции для дел НАБУ

Если раньше руководитель НАБУ должен был передавать ходатайство о выдаче лица (экстрадиции) исключительно через Офис Генерального прокурора, то теперь он направляет документы в Офис ГПУ или САП с одновременным информированием Генерального прокурора.

Ранее направление запроса в иностранное государство было исключительной прерогативой Генпрокурора или его заместителей. Новая редакция четко определяет, что по делам НАБУ направление запроса об экстрадиции осуществляется Генеральным прокурором или заместителем Генерального прокурора — руководителем САП (или лицами, исполняющими их обязанности).

Законопроект № 15334 действительно содержит ряд важных процессуальных изменений, однако его позиционирование как нового или беспрецедентного шага выглядит определенным преувеличением. Значительная часть механизмов, направленных на защиту подследственности и урегулирование конфликтов юрисдикции между правоохранительными органами, уже существовала в уголовном процессуальном законодательстве и применялась на практике. Законопроект не создает новую архитектуру антикоррупционной системы, однако существенно увеличивает институциональную самостоятельность САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.