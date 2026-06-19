В Минобороны объяснили, что будет с мобилизованными, которые не подпишут новый контракт

Какие условия службы будут действовать для мобилизованных военнослужащих, которые не подпишут новый контракт.

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Министерство обороны разъяснило, какие условия службы будут действовать для мобилизованных военнослужащих, которые не подпишут новый контракт.

В ведомстве отметили, что такие военнослужащие будут продолжать проходить службу до сроков, определенных решением Президента Украины. В частности, речь идет о завершении особого периода или объявлении демобилизации.

Вместе с тем, они будут иметь право на такие же выплаты за непосредственное участие в боевых действиях, как и военнослужащие на новых контрактах.

Также им будет предоставляться отдых из расчета 1 день за каждые 2 дня выполнения боевых (специальных) задач на линии боевого соприкосновения с противником.

Также в Минобороны напомнили, что военнослужащие, уволенные со службы в сроки, определенные указом Президента Украины, не будут подлежать повторному призыву на военную службу во время мобилизации в течение трех лет после увольнения.

Напомним, что в Минобороны разработают специальный «калькулятор», с помощью которого каждый военнослужащий сможет ориентировочно рассчитать время своего увольнения со службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Он отметил, что процесс частичного увольнения начнется с конца осени для тех защитников, которые пришли на службу с 2022 года и ранее. При этом очередь будут определять по двум критериям — время службы и количество дней на боевых.

По словам Федорова, даже если военнослужащий подписывает новый контракт (например, на 24 месяца), это не отменяет возможность его увольнения, если выйдет соответствующий указ о демобилизации или частичном увольнении.

Что будет иметь приоритет

Указ президента об увольнении, а не сам контракт.

То есть: если военнослужащий подписал контракт, но подпадает под критерии увольнения — его все равно уволят, говорит Федоров.

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