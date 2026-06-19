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Все средства, полученные от повышения налога на прибыль банков, будут направлены на финансирование армии

15:50, 19 июня 2026
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В Раде объяснили это решение ростом доходов финансового сектора от безрисковых инструментов.
Все средства, полученные от повышения налога на прибыль банков, будут направлены на финансирование армии
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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15262, которым предлагается повысить ставку налога на прибыль банков с 25% до 50%.

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Как пояснили в комитете, государство создает для банков возможности получать дополнительные доходы за счет инструментов с минимальными рисками, в частности операций с депозитными сертификатами и облигациями внутреннего государственного займа. В связи с этим предлагается направить часть таких доходов на нужды обороны.

В Раде отмечают, что в условиях войны в банковском секторе возникли особенности, которые влияют на структуру доходов.

Национальный банк Украины размещает на рынке депозитные сертификаты, которые активно покупают коммерческие банки. Также банки инвестируют в облигации внутреннего государственного займа. Эти инструменты фактически безрисковые, однако приносят значительную часть прибыли банковского сектора.

В результате доходность банков ежегодно растет.

По итогам первого квартала 2026 года банковский сектор продемонстрировал рост прибыли на 20 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и почти трёхкратный рост по сравнению с 2021 годом.

Также отмечается, что рентабельность банковского капитала в Украине примерно вдвое превышает средний показатель по странам Европы, при этом банки остаются стабильными и соблюдают все нормативные требования.

Учитывая рост доходности и особенности получения доходов, предлагается увеличить налоговую ставку для банковского сектора до 50%.

Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет будут направлены на финансирование Сил обороны Украины.

Изменения объясняются необходимостью перераспределения части прибыли, полученной в том числе за счет безрисковых финансовых инструментов, на приоритетные нужды государства в условиях войны.

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Верховная Рада Украины деньги законопроект армия оборона

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