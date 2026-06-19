Военному неправильно начисляли боевые и денежное довольствие с 2022 года: суд встал на его сторону

Запорожский окружной административный суд обязал воинскую часть перечислить денежное довольствие военнослужащего за период с 2022 по 2025 год.

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Запорожский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и воинской частью относительно правильности начисления и выплаты денежного обеспечения, дополнительных вознаграждений, надбавки за выслугу лет, а также других выплат, предусмотренных законодательством для военнослужащих в период действия военного положения.

Суд проверил правомерность применения воинской частью расчетной величины для определения должностного оклада и оклада по воинскому званию, а также наличие оснований для выплаты дополнительных вознаграждений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины №168.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу с 25 февраля 2022 года по 8 августа 2025 года. Он утверждал, что при начислении денежного обеспечения воинская часть неправомерно применяла для определения должностного оклада и оклада по воинскому званию прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный по состоянию на 1 января 2018 года. По его мнению, после восстановления действия первоначальной редакции пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины №704 расчет должен был осуществляться исходя из прожиточного минимума, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года.

В связи с этим военнослужащий просил провести перерасчет денежного обеспечения за весь период службы, а также связанных с ним выплат, в частности денежной помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и премий.

Кроме того, истец заявлял требования о выплате надбавки за выслугу лет за отдельный период службы, дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн и 100 000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168, а также единовременного вознаграждения в размере 70 000 грн за выполнение боевых (специальных) задач.

Воинская часть возражала против иска и отмечала, что денежное обеспечение начислялось в соответствии с действующим законодательством. Также ответчик указывал, что дополнительные вознаграждения выплачивались в зависимости от характера выполняемых задач и на основании документов, подтверждающих право на соответствующие выплаты. По мнению ответчика, само пребывание в районе боевых действий не является достаточным основанием для получения единовременного вознаграждения в размере 70 000 грн.

Позиция суда

Суд исходил из того, что статья 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует военнослужащим надлежащее денежное обеспечение, а порядок определения его составляющих устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Анализируя нормативное регулирование, суд обратил внимание на эволюцию пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины №704 и последствия судебной отмены изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров Украины №103. Суд отметил, что после признания противоправным и недействующим пункта 6 постановления №103 было восстановлено действие первоначальной редакции пункта 4 постановления №704, которая предусматривала определение должностных окладов и окладов по воинским званиям путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент.

Также суд учел правовые выводы Верховного Суда, в частности постановление от 17 февраля 2026 года по делу №520/5814/24, в котором сформирован подход к применению пункта 4 постановления №704 в первоначальной редакции и использованию прожиточного минимума, установленного законом на соответствующий год, как расчетной величины для определения денежного обеспечения.

Суд пришел к выводу, что в течение спорного периода денежное обеспечение истца должно было определяться с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, а не исходя из показателя, примененного ответчиком.

Вместе с тем относительно требований о выплате дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн, 100 000 грн, единовременного вознаграждения в размере 70 000 грн и надбавки за выслугу лет суд не установил оснований для их удовлетворения и отказал в этой части иска.

Выводы суда

Запорожский окружной административный суд частично удовлетворил иск в деле № 280/2465/26.

Суд признал противоправными действия воинской части по начислению и выплате военнослужащему в период с 25 февраля 2022 года по 8 августа 2025 года денежного обеспечения, денежной помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и премий с применением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года.

Суд обязал воинскую часть провести перерасчет денежного обеспечения и связанных с ним выплат за указанный период, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2022, 2023, 2024 и 2025 годов, с применением соответствующих тарифных коэффициентов, учетом ранее выплаченных сумм и компенсацией налога на доходы физических лиц в порядке, определенном законодательством.

В остальной части исковых требований суд отказал. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Третий апелляционный административный суд.

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