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Хакеры разработали копию Резерв+, где мужчины дописывали себе отсрочку

15:05, 19 июня 2026
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Приложение насчитывало более 4 тысяч пользователей, а подписка стоила 1200 грн в месяц.
Хакеры разработали копию Резерв+, где мужчины дописывали себе отсрочку
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ровно и Черкассах, в результате которой ликвидировали хакерскую группировку, создавшую поддельную версию мобильного приложения «Резерв+».

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Как сообщили в СБУ, фейковое приложение внешне полностью имитировало официальный сервис Министерства обороны. За доступ к нему организаторы схемы взимали плату в размере 1 200 гривен в месяц.

Следствие установило, что через поддельное приложение пользователи могли самостоятельно изменять свои учетные данные и вносить информацию о наличии отсрочки. В дальнейшем военнообязанные использовали сформированные в фейковом сервисе электронные документы во время проверок сотрудниками территориальных центров комплектования и Национальной полиции.

По данным расследования, в поддельном приложении авторизовались более 4 тысяч человек.

В настоящее время работа фейкового приложения заблокирована.

Двум задержанным уже сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

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СБУ киберпреступность ТЦК Резерв+ военнообязанный

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