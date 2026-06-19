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Верховный Суд объяснил, что будет с патентами, срок действия которых истек во время военного положения

14:47, 19 июня 2026
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Военное положение продлевает действие патентов, срок действия которых истекает во время его действия — КХС ВС.
Верховный Суд объяснил, что будет с патентами, срок действия которых истек во время военного положения
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Закон Украины от 1 апреля 2022 года № 2174-IX «О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины» распространяется не только на сроки для совершения процедурных действий в сфере интеллектуальной собственности, но и на сроки действия самих имущественных прав интеллектуальной собственности. Если срок действия патента истекал во время военного положения, такой патент считается действующим до дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения.

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К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Компания обратилась в суд с иском к Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» (УкрНОИВИ) об отмене решения об отказе в продлении срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение «ВИРУСНЫЕ АНТИГЕНЫ» по патенту Украины № 85536 и об обязании осуществить государственную регистрацию дополнительной охраны патента и выдать сертификат дополнительной охраны.

Иск мотивирован тем, что срок действия патента истекал 17 марта 2023 года, то есть во время действия военного положения, а потому в соответствии с Законом № 2174-IX права по патенту оставались действующими. Истец указывал, что поданное им в мае 2025 года ходатайство о дополнительной охране было правомерным.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск был удовлетворен. Суды установили, что патент Украины касался активного фармацевтического ингредиента лекарственного средства, а практическое использование изобретения стало возможным лишь после государственной регистрации вакцины ГАРДАСИЛ® 9 в июле 2023 года. Следовательно, истец имел право на дополнительную охрану патента в соответствии со ст. 27-1 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

УкрНОИВИ в кассационной жалобе отмечал, что Закон № 2174-IX лишь приостанавливает течение сроков для совершения действий, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности, но не продлевает срок действия патентов. По мнению заявителя жалобы, после истечения 20-летнего срока действия патента право на дополнительную охрану было утрачено.

КХС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Суд отметил, что Закон № 2174-IX имеет императивный характер и прямо предусматривает: имущественные права интеллектуальной собственности, срок действия которых истекает во время военного положения, остаются действующими до его прекращения или отмены. Следовательно, патент № 85536 не мог считаться прекращенным 17 марта 2023 года.

КХС ВС подчеркнул, что право на дополнительную охрану патента имеет компенсационный характер и направлено на защиту интересов владельцев фармацевтических изобретений, поскольку фактическое использование таких изобретений возможно лишь после прохождения государственной регистрации лекарственного средства.

Суд также обратил внимание, что Закон № 2174-IX распространяется на все виды имущественных прав интеллектуальной собственности, а доводы УкрНОИВИ относительно действия этого Закона на сроки действия патентов являются необоснованными.

Постановление КХС ВС от 30 апреля 2026 года по делу № 910/9528/25.

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Верховный Суд бизнес война судебная практика КХС ВС военное положение

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