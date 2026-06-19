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Верховний Суд пояснив, що буде з патентами, строк яких сплив під час воєнного стану

14:47, 19 червня 2026
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Воєнний стан продовжує чинність патентів, строк дії яких спливає під час його дії – КГС ВС.
Верховний Суд пояснив, що буде з патентами, строк яких сплив під час воєнного стану
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Закон України від 1 квітня 2022 року № 2174-IX «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану , введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» поширюється не лише на строки для вчинення процедурних дій у сфері інтелектуальної власності, а й на строки чинності самих майнових прав інтелектуальної власності. Якщо строк дії патенту спливав під час воєнного стану, такий патент вважається чинним до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

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Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

Компанія звернулася до суду з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Укрноіві) про скасування рішення про відмову у продовженні строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід «ВІРУСНІ АНТИГЕНИ» за патентом України № 85536 та про зобов’язання здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту і видати сертифікат додаткової охорони.

Позов мотивовано тим, що строк дії патенту спливав 17 березня 2023 року, тобто під час дії воєнного стану, а тому відповідно до Закону № 2174-IX права за патентом залишалися чинними. Позивач вказував, що подане ним у травні 2025 року клопотання про додаткову охорону було правомірним.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов було задоволено. Суди встановили, що патент України стосувався активного фармацевтичного інгредієнта лікарського засобу, а практичне використання винаходу стало можливим лише після державної реєстрації вакцини ГАРДАСИЛ® 9 у липні 2023 року. Отже, позивач мав право на додаткову охорону патенту відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Укрноіві в касаційній скарзі зазначав, що Закон № 2174-IX лише зупиняє перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, але не продовжує строк чинності патентів. На думку скаржника, після спливу 20-річного строку дії патенту право на додаткову охорону було втрачено.

КГС ВС залишив касаційну скаргу без задоволення та погодився з висновками судів попередніх інстанцій.

Суд зазначив, що Закон № 2174-IX має імперативний характер і прямо передбачає: майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає під час воєнного стану, залишаються чинними до його припинення або скасування. Отже, патент № 85536 не міг вважатися припиненим 17 березня 2023 року.

КГС ВС наголосив, що право на додаткову охорону патенту має компенсаційний характер і спрямоване на захист інтересів власників фармацевтичних винаходів, оскільки фактичне використання таких винаходів можливе лише після проходження державної реєстрації лікарського засобу.

Суд також звернув увагу, що Закон № 2174-IX поширюється на всі види майнових прав інтелектуальної власності, а доводи Укрноіві щодо дії цього Закону на строки чинності патентів є безпідставними.

Постанова КГС ВС від 30 квітня 2026 року у справі № 910/9528/25.

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Верховний Суд бізнес війна судова практика КГС ВС воєнний стан

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