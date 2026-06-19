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Чоловік оскаржував покарання за спробу дати $100 поліцейському – апеляційний суд збільшив штраф удвічі

16:53, 19 червня 2026
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Суд збільшив штраф водієві, який намагався підкупити поліцейського, до 17000 гривень.
Чоловік оскаржував покарання за спробу дати $100 поліцейському – апеляційний суд збільшив штраф удвічі
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Колегія суддів кримінальної палати Сумського апеляційного суду скасувала вирок місцевого суду в частині призначеного покарання та ухвалила новий. Підставою для такого рішення стало те, що суд першої інстанції, визнавши обвинуваченого винним у вчиненні корупційного злочину, призначив йому покарання нижче мінімальної межі, встановленої законом. Про це повідомила пресслужба суду.

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Обставини справи

У січні 2025 року в місті Кролевець патрульні поліцейські зупинили автомобіль Skoda Octavia, водій якого рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Під час перевірки документів правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння: характерний запах алкоголю, порушення координації рухів та мови.

Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціального приладу «Dräger» або в медичному закладі, однак той відмовився. У зв’язку з цим правоохоронці почали складати адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Прагнучи уникнути покарання, чоловік запропонував працівнику поліції 100 доларів США за нескладання протоколу та непритягнення його до адміністративної відповідальності. Дії водія кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Рішення суду першої інстанції

Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним та, застосувавши статтю 69  Кримінального кодексу України  (Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом), призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 8500 гривень. Рішення місцевого суду оскаржила сторона обвинувачення. В апеляційній скарзі прокурор наголосив, що вчинений обвинуваченим злочин належить до категорії корупційних, а тому застосування статті 69 ККУ та призначення покарання нижче від мінімальної межі, встановленої санкцією статті, суперечить вимогам закону.

Рішення апеляційного суду

Переглянувши справу, Сумський апеляційний суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий, яким призначив покарання за ч. 1 ст. 369 ККУ в межах санкції цієї статті – у вигляді штрафу розміром 17000 гривень. Колегія суддів зазначила, що у справах про корупційні кримінальні правопорушення відповідно до змін до статті. 69 ККУ ( № 1698-VII від 14.10.2014) застосування більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, не непередбачено.

Вирок Сумського апеляційного суду набрав законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений у касаційному порядку протягом трьох місяців з дня проголошення.

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