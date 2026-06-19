Мужчина обжаловал наказание за попытку дать 100 долларов полицейскому — апелляционный суд увеличил штраф вдвое

Суд увеличил штраф водителю, пытавшемуся подкупить полицейского, до 17 000 гривен.

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Коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда отменила приговор местного суда в части назначенного наказания и вынесла новый. Основанием для такого решения стало то, что суд первой инстанции, признав обвиняемого виновным в совершении коррупционного преступления, назначил ему наказание ниже минимального предела, установленного законом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

В январе 2025 года в городе Кролевец патрульные полицейские остановили автомобиль Skoda Octavia, водитель которого двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток. Во время проверки документов правоохранители заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения: характерный запах алкоголя, нарушение координации движений и речи.

Полицейские предложили водителю пройти проверку на состояние алкогольного опьянения с помощью специального прибора «Dräger» или в медицинском учреждении, однако тот отказался. В связи с этим правоохранители приступили к составлению административного протокола по ч. 1 ст. 130 КоАП. Стремясь избежать наказания, мужчина предложил сотруднику полиции 100 долларов США за отказ от составления протокола и непривлечение его к административной ответственности. Действия водителя квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Решение суда первой инстанции

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным и, применив статью 69 Уголовного кодекса Украины («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом»), назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен. Решение местного суда обжаловала сторона обвинения. В апелляционной жалобе прокурор подчеркнул, что совершенное обвиняемым преступление относится к категории коррупционных, а потому применение статьи 69 УК Украины и назначение наказания ниже минимального предела, установленного санкцией статьи, противоречит требованиям закона.

Решение апелляционного суда

Рассмотрев дело, Сумской апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания и вынес новый, которым назначил наказание по ч. 1 ст. 369 УК в пределах санкции этой статьи — в виде штрафа в размере 17 000 гривен. Коллегия судей отметила, что в делах о коррупционных уголовных правонарушениях в соответствии с изменениями в статью 69 УК (№ 1698-VII от 14.10.2014) применение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не предусмотрено.

Приговор Сумского апелляционного суда вступил в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в кассационном порядке в течение трех месяцев со дня оглашения.

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