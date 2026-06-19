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Хакери розробили копію Резерв+, де чоловіки дописували собі відстрочку

15:05, 19 червня 2026
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Застосунок налічував понад 4 тисячі користувачів, а підписка коштувала 1200 грн на місяць.
Хакери розробили копію Резерв+, де чоловіки дописували собі відстрочку
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Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах, у результаті якої ліквідували хакерське угруповання, що створило підроблену версію мобільного застосунку «Резерв+».

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Як повідомили у СБУ, фейковий застосунок зовні повністю імітував офіційний сервіс Міністерства оборони. За доступ до нього організатори схеми стягували плату у розмірі 1 200 гривень на місяць.

Слідство встановило, що через підроблений застосунок користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані та вносити інформацію про наявність відстрочки. Надалі військовозобов’язані використовували сформовані у фейковому сервісі електронні документи під час перевірок співробітниками територіальних центрів комплектування та Національної поліції.

За даними розслідування, у підробленому застосунку авторизувалися понад 4 тисячі осіб.

Наразі роботу фейкового застосунку заблоковано.

двом затриманим уже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

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СБУ кіберзлочинність ТЦК Резерв+ військовозобов'язаний

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