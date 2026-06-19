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Усі кошти від підвищення податку на прибуток банків спрямують на фінансування армії

15:50, 19 червня 2026
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У Раді пояснили рішення зростанням доходів фінсектору від безризикових інструментів.
Усі кошти від підвищення податку на прибуток банків спрямують на фінансування армії
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Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15262 , яким пропонується підвищити ставку податку на прибуток банків з 25% до 50%.

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Як пояснили в Комітеті, що держава створює для банків можливості отримувати додаткові доходи через інструменти з мінімальними ризиками, зокрема операції з депозитними сертифікатами та облігаціями внутрішньої державної позики. У зв’язку з цим пропонується спрямувати частину таких прибутків на потреби оборони.

В Раді зазначають, що в умовах війни в банківському секторі виникли особливості, які впливають на структуру доходів.

Національний банк України розміщує на ринку депозитні сертифікати, які активно купують комерційні банки. Також банки інвестують в облігації внутрішньої державної позики. Ці інструменти є фактично безризиковими, однак приносять значну частину прибутку банківського сектору.

У результаті прибутковість банків щороку зростає.

За підсумками першого кварталу 2026 року банківський сектор показав зростання прибутку на 20% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та майже триразове зростання порівняно з 2021 роком.

Також зазначається, що рентабельність банківського капіталу в Україні приблизно удвічі перевищує середній показник у країнах Європи, при цьому банки залишаються стабільними та дотримуються всіх нормативних вимог.

З огляду на зростання прибутковості та особливості отримання доходів, пропонується збільшити податкову ставку для банківського сектору до 50%.

Очікується, що додаткові надходження до бюджету будуть спрямовані на фінансування Сил оборони України.

Зміни пояснюються необхідністю перерозподілу частини прибутків, отриманих у тому числі за рахунок безризикових фінансових інструментів, на пріоритетні потреби держави в умовах війни.

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Верховна Рада України гроші законопроект армія оборона

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