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Предприятиям напомнили, как платить экологический налог за выбросы метана

23:30, 9 июля 2026
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За 1 тонну выброшенного метана применяется ставка 146,50 грн., поскольку Налоговый кодекс Украины относит метан к группе загрязняющих веществ «углеводороды».
Предприятиям напомнили, как платить экологический налог за выбросы метана
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Предприятия, осуществляющие выбросы метана в атмосферный воздух стационарными источниками, обязаны уплачивать экологический налог по ставке 146,50 грн за 1 тонну выброшенного метана.

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Такая ставка установлена Налоговым кодексом Украины. Законодательство относит метан к группе загрязняющих веществ «углеводороды», для которой пунктом 243.1 статьи 243 Налогового кодекса установлен соответствующий размер экологического налога.

Отнесение метана к углеводородам подтверждается его химической формулой (CH₄), а также рядом нормативно-правовых актов. В частности, Закон Украины «О нефти и газе» определяет природный газ как смесь углеводородов, Правила разработки нефтяных и газовых месторождений прямо относят метан к углеводородам, а Кодекс газотранспортной системы предусматривает, что природный газ содержит не менее 90% метана.

В налоговой напоминают, что субъекты хозяйствования, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, должны иметь разрешение на выбросы либо интегрированное экологическое разрешение. Именно в этих документах определяются виды и объемы загрязняющих веществ.

Экологический налог плательщики рассчитывают самостоятельно ежеквартально на основании фактических объемов выбросов и ставок, установленных Налоговым кодексом Украины.

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налоговая Украина Налоговый кодекс Украины

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