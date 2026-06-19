У Міноборони пояснили, що буде з мобілізованими, які не підпишуть новий контракт

Які умови служби діятимуть для мобілізованих військовослужбовців, які не підпишуть новий контракт.

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Міністерство оборони роз’яснило, які умови служби діятимуть для мобілізованих військовослужбовців, які не підпишуть новий контракт.

У відомстві зазначили, що такі військовослужбовці продовжуватимуть проходити службу до строків, визначених рішенням Президента України. Зокрема, йдеться про завершення особливого періоду або оголошення демобілізації.

Разом з тим, він матиме право на такі ж виплати за безпосередню участь у бойових діях, як у військовослужбовців на нових контрактах.

Також йому надаватиметься відпочинок у розрахунку 1 день за кожні 2 дні виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником.

Також у Міноборони нагадали, що військовослужбовці, звільнені зі служби у строки, визначені указом Президента України, не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації протягом трьох років після звільнення.

Нагадаємо, що у Міноборони розроблять спеціальний «калькулятор», за допомогою якого кожен військових зможе орієнтовно вирахувати час свого звільнення зі служби. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових.

За словами Федорова, навіть якщо військовий підписує новий контракт (наприклад, на 24 місяці), це не скасовує можливість його звільнення, якщо вийде відповідний указ про демобілізацію або часткове звільнення.

Що буде мати пріоритет

Указ президента про звільнення, а не сам контракт.

Тобто: якщо військовий підписав контракт, але підпадає під критерії звільнення — його все одно звільнять, каже Федоров.

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