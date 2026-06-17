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Міноборони запускає «калькулятор демобілізації»: військові зможуть дізнатися дату звільнення

22:36, 17 червня 2026
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У Міноборони готують цифровий калькулятор для військових для визначення приблизного звільнення зі служби.
Міноборони запускає «калькулятор демобілізації»: військові зможуть дізнатися дату звільнення
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У Міноборони розроблять спеціальний «калькулятор», за допомогою якого кожен військових зможе орієнтовно вирахувати час свого звільнення зі служби. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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Він зазначив, що процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових.

За словами Федорова, навіть якщо військовий підписує новий контракт (наприклад, на 24 місяці), це не скасовує можливість його звільнення, якщо вийде відповідний указ про демобілізацію або часткове звільнення.

Що буде мати пріоритет

Указ президента про звільнення, а не сам контракт.

Тобто: якщо військовий підписав контракт, але підпадає під критерії звільнення — його все одно звільнять, каже Федоров.

Хто вирішує, кого звільняти

Не конкретний командир «на місці». Рішення буде формуватися на рівні Генерального штабу на основі бойових та термінів служби.

Окремо у Міноборони обіцяють зробити калькулятор, де кожен військовий зможе приблизно побачити коли він може потрапити під звільнення.

«Ми зробимо калькулятор, кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити», — зазначив міністр оборони.  

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ЗСУ армія указ звільнення військовослужбовці міноборони мобілізація військова служба

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