  1. В Украине

Участникам нападения на военнослужащих ТЦК во Львове грозит до 8 лет лишения свободы — СБУ

21:17, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Львове задержали 23-летнего мужчину, который напал на полицейского после того, как был перевернут автомобиль военных.
Участникам нападения на военнослужащих ТЦК во Львове грозит до 8 лет лишения свободы — СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали 23-летнего львовянина, которого подозревают в нападении на полицейского во время инцидента с автомобилем военнослужащих во Львове 8 июля. Ему готовят уведомление о подозрении, а следствие устанавливает других участников происшествия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в СБУ, правоохранители в течение суток установили и задержали мужчину, который, по данным следствия, принимал участие в нападении на правоохранителя.

По информации, фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских военных, повредивших его, а затем перевернувших.

Инцидент произошел 8 июля на проспекте Красной Калины во время проведения военнослужащими и полицейскими мероприятий по оповещению.

По данным правоохранителей, когда полицейские пытались пресечь противоправные действия, участники толпы начали оказывать активное сопротивление. В частности, один из них напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Кроме того, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период).

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к массовым беспорядкам и противоправным действиям в отношении военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. За совершенные преступления участникам нападения грозит до восьми лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры. В СБУ подчеркнули, что любые попытки препятствовать законной деятельности Сил обороны Украины, а также насилие в отношении военнослужащих или правоохранителей получат надлежащую правовую оценку, а виновные понесут ответственность согласно закону.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Львов ТЦК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли взыскать убытки с Uber и других сервисов такси: к кому предъявлять претензии и с кого требовать деньги за ДТП

Можно ли взыскать убытки со службы такси после ДТП: почему суды возлагают ответственность на водителей и владельцев транспортных средств.

Кабмин определил, как будет работать новый Госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью: когда деньги обяжут вернуть

Кабмин запускает дотации для бизнеса, оплату обучения по кибербезопасности и закупку услуг персональных ассистентов, однако за нецелевое использование средств придется отвечать в суде.

Большая Палата ВС объяснила, почему работодатель не может тайно мониторить корпоративный телефон работника

ВП ВС подчеркнула, что суды должны оценивать пропорциональность вмешательства работодателя в частную жизнь работника, даже если полученная информация формально не признается персональными данными.

Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]