Участникам нападения на военнослужащих ТЦК во Львове грозит до 8 лет лишения свободы — СБУ

Во Львове задержали 23-летнего мужчину, который напал на полицейского после того, как был перевернут автомобиль военных.

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Правоохранители задержали 23-летнего львовянина, которого подозревают в нападении на полицейского во время инцидента с автомобилем военнослужащих во Львове 8 июля. Ему готовят уведомление о подозрении, а следствие устанавливает других участников происшествия.

Как сообщили в СБУ, правоохранители в течение суток установили и задержали мужчину, который, по данным следствия, принимал участие в нападении на правоохранителя.

По информации, фигурантом является 23-летний житель Львова, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских военных, повредивших его, а затем перевернувших.

Инцидент произошел 8 июля на проспекте Красной Калины во время проведения военнослужащими и полицейскими мероприятий по оповещению.

По данным правоохранителей, когда полицейские пытались пресечь противоправные действия, участники толпы начали оказывать активное сопротивление. В частности, один из них напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Кроме того, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период).

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к массовым беспорядкам и противоправным действиям в отношении военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. За совершенные преступления участникам нападения грозит до восьми лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ во Львовской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры. В СБУ подчеркнули, что любые попытки препятствовать законной деятельности Сил обороны Украины, а также насилие в отношении военнослужащих или правоохранителей получат надлежащую правовую оценку, а виновные понесут ответственность согласно закону.

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