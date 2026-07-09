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Некоторые педагоги могут получать ежемесячную прибавку к зарплате от 10 до 20%

23:47, 9 июля 2026
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Педагогические работники, имеющие спортивные звания, могут получать ежемесячную прибавку к должностному окладу в размере от 10 до 20%.
Некоторые педагоги могут получать ежемесячную прибавку к зарплате от 10 до 20%
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Педагогические работники, имеющие спортивные звания, могут получать ежемесячную надбавку к должностному окладу. Ее размер зависит от категории спортивного звания и составляет от 10% до 20%.

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Такие условия предусмотрены приказом Министерства образования и науки Украины №557 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений».

Согласно документу, установлены следующие размеры доплат:

10% должностного оклада — за спортивное звание «мастер спорта»;

15% — за звание «мастер спорта международного класса»;

20% — за звание «заслуженный тренер» или «заслуженный мастер спорта».

Вместе с тем право на такую надбавку имеют не все педагоги, имеющие спортивные звания. Доплата назначается только при условии, что профессиональная деятельность работника соответствует профилю его спортивного звания.

Кроме того, если педагог имеет несколько спортивных званий, надбавка устанавливается только за одно из них — то, которое предусматривает наибольший размер доплаты.

Напомним, что Министерство образования и науки призывают ускорить подготовку решения о повышении зарплат учителям на 20%, которое должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

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деньги зарплата Украина Минобразования образование спорт

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