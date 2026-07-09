В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения разгромил припаркованные автомобили во дворе – фото

Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет за хулиганство.

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В Днепровском районе Киева полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, повредил три припаркованных автомобиля. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на улице Березняковской. На спецлинию 102 обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сосед нецензурно выражается и громит чужие автомобили.

На месте правоохранители установили, что мужчина повредил три транспортных средства. В частности, он разбил лобовое стекло и сломал зеркало автомобиля Nissan, а также ударами кулаков повредил крышу и капот автомобилей Dodge и Ford.

Проверка с помощью прибора «Драгер» показала 2,9 промилле алкоголя в его организме.

Мужчину задержали, а дознаватели Днепровского управления полиции сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

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