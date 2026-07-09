Как распознать дрон-камикадзе и что делать во время его атаки

Самым важным правилом остается немедленный переход в ближайшее укрытие после объявления воздушной тревоги.

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На фоне продолжающихся атак противника дронами-камикадзе правоохранители призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнили основные правила безопасности во время угрозы удара беспилотниками.

В полиции подчеркнули, что самым важным правилом остается немедленный переход в ближайшее укрытие после объявления воздушной тревоги.

Правоохранители также объяснили, что двигатель такого беспилотника работает достаточно громко, а его звук при приближении похож на работу мопеда или бензопилы.

Если человек услышал характерный шум, необходимо как можно быстрее пройти в специализированное укрытие, подземный паркинг, переход или цокольный этаж здания. Если такой возможности нет, следует придерживаться правила «двух стен», говорят в полиции.

Кроме того, во время опасности рекомендуется покинуть транспортное средство, отойти как можно дальше от дороги и найти ближайшее укрытие.

В полиции призвали находиться в укрытии до отбоя.

Отдельно правоохранители предостерегли украинцев от приближения к упавшим БПЛА, даже если они выглядят поврежденными, поскольку они могут представлять смертельную опасность.

Также граждан призвали не публиковать в интернете информацию о местах полета или падения дронов. Вместо этого о таких случаях необходимо сообщать в полицию по номеру 112.

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