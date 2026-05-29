Государство должно возмещать ущерб потерпевшим от преступлений силовиков во время Революции Достоинства – Верховный Суд

Большая Палата Верховного Суда приняла постановление по делу о преступлениях во время Революции Достоинства.

Верховный Суд указал, что государство несет ответственность за действия должностных лиц своих органов. Гражданский иск потерпевшего от преступления, совершенного должностным лицом, к государству может быть рассмотрен в уголовном производстве в отношении такого должностного лица.

В рассмотренном Большой Палатой Верховного Суда уголовном производстве приговором суда бывший заместитель командира полка милиции особого назначения «Беркут» признан виновным и осужден за государственную измену, превышение власти и служебных полномочий, незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций во время событий Революции Достоинства на Майдане Независимости в 2013 году, совершенное должностным лицом во исполнение заведомо преступного приказа с применением физического насилия.

Большая Палата ВС рассмотрела кассационную жалобу Министерства внутренних дел Украины, которое, в частности, указывало на обязательность применения утвердившегося в практике Верховного Суда подхода об ответственности государства за вред, причиненный должностным лицом его органа.

На рассмотрение БП ВС был поставлен вопрос о том, может ли государство выступать в уголовном производстве как гражданский ответчик по требованию потерпевшего о возмещении вреда на основании ст. 1174 ГК Украины, учитывая то, что государство прямо не названо как гражданский ответчик в тексте ст. 62 УПК Украины.

БП ВС пришла к выводу, что согласно ст. 1174 ГК Украины обязанность по возмещению вреда, причиненного должностным или служебным лицом органа государственной власти вследствие совершенного таким лицом уголовного правонарушения, связанного с использованием его должностного, служебного положения и нарушением его должностных, служебных обязанностей, возлагается непосредственно на государство. Государство как гражданский ответчик участвует в производстве на основании предписаний ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 128 УПК Украины и ч. 2 ст. 48 ГПК Украины через соответствующий орган государственной власти, обычно орган, действиями должностных или служебных лиц которого причинен вред.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда от 27 мая 2026 года по делу № 754/1519/22 в настоящее время не обнародовано в ЕГРСР.

