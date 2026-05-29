Держава має відшкодовувати шкоду потерпілим від злочинів силовиків під час Революції Гідності – Верховний Суд

13:05, 29 травня 2026
Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі про злочини під час Революції Гідності.
Верховний Суд вказав, що держава відповідальна за дії службових осіб своїх органів. Цивільний позов потерпілого від злочину, вчиненого службовою особою, до держави може бути розглянутий у кримінальному провадженні стосовно такої службової особи.

У розглянутому Великою Палатою Верховного Суду кримінальному провадженні вироком суду колишнього заступника командира полку міліції особливого призначення «Беркут» визнано винуватим і засуджено за державну зраду, перевищення влади та службових повноважень, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій під час подій Революції Гідності на Майдані Незалежності у 2013 році, яке було вчинене службовою особою на виконання явно злочинного наказу, із застосуванням фізичного насильства.

Велика Палата ВС розглянула касаційну скаргу Міністерства внутрішніх справ України, яке, зокрема, зазначало про обов’язковість застосування утвердженого у практиці Верхового Суду підходу про відповідальність держави за шкоду, завдану службовою особою її органу.

На вирішення ВП ВС було поставлено питання про те, чи може держава виступати у кримінальному провадженні як цивільний відповідач за вимогою потерпілого про відшкодування шкоди на підставі ст. 1174 ЦК України з огляду на те, що держава прямо не поіменована як цивільний відповідач у тексті ст. 62 КПК України.

ВП ВС виснувала, що за ст. 1174 ЦК України обов’язок з відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади унаслідок вчиненого зазначеною особою кримінального правопорушення, пов’язаного з використанням її посадового, службового становища та порушенням її посадових, службових обов’язків, покладається безпосередньо на державу. Держава як цивільний відповідач бере участь у провадженні на підставі приписів ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 128 КПК України та ч. 2 ст. 48 ЦПК України через відповідний орган державної влади, зазвичай орган, діями посадових або службових осіб якого завдано шкоду.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 травня 2026 року у справі № 754/1519/22 наразі не оприлюднена в ЄДРСР.

