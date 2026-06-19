На Закарпатті перевіряють дотримання мовного закону в громадах національних спільнот

Представники Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови перевірили стан дотримання мовного законодавства у шести громадах Закарпатської області та обговорили з місцевою владою реалізацію державної мовної політики і підтримку української мови.

фото: Офіс уповноваженого із захисту державної мови

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На Закарпатті перевіряють дотримання мовного законодавства у громадах, де проживають представники угорської та румунської національних спільнот

Упродовж 15–19 червня представники Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови вивчали мовну ситуацію у шести громадах Берегівського та Тячівського районів Закарпатської області, де проживають представники угорської та румунської національних спільнот.

Як повідомив Офіс уповноваженого із захисту державної мови, у межах моніторингового візиту відбулися робочі зустрічі з представниками обласної та місцевої влади. Зокрема, представники Секретаріату поспілкувалися з головою Закарпатської ОДА Мирославом Білецьким, головою Берегівської РДА Віталієм Матієм, Берегівським міським головою Золтаном Бабяком, заступником голови Тячівської РДА Вадимом Носою, заступником Тячівського міського голови Тиберієм Мийсарошем та Солотвинським селищним головою Василем Йовдієм.

Під час зустрічей обговорили стан реалізації державної мовної політики, дотримання вимог мовного законодавства у різних сферах та формування якісного україномовного середовища у прикордонних громадах Закарпаття.

Голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький наголосив на важливості напрацювання ефективних механізмів підтримки та поширення української мови в багатонаціональному регіоні.

Своєю чергою Берегівський міський голова Золтан Бабяк підкреслив важливість поєднання підтримки культурного та мовного різноманіття громади зі створенням належних умов для вивчення та використання державної мови всіма мешканцями незалежно від їхньої національності чи рідної мови.

Заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко зазначив, що в умовах повномасштабної війни значення української мови як чинника національної безпеки та державної єдності суттєво посилилося.

За результатами моніторингового візиту буде підготовлено відповідні висновки та рекомендації.

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