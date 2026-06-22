Верховний Суд підтвердив виплату понад 4,4 млн грн за КАСКО через викрадення деталей Bentley в Австрії

Верховний Суд підкреслив: сторони зобов’язані виконувати договір належно, а відступ від його умов є порушенням зобов’язання.

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Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянула справу № 947/39673/23 за позовом до страхової компанії про стягнення 4 493 924,23 грн страхового відшкодування.

За матеріалами справи позивачка уклала договір КАСКО «Все включено» щодо автомобіля Bentley Bentayga 2017 року, зі страховою сумою 6 500 000 грн, франшизою 0,5 % та страховим платежем 210 600 грн. Дія договору поширювалася, зокрема, на територію країн Європейського Союзу.

Позивачка зазначала, що 4 березня 2023 року в Австрії (м. Траункірхен, готель Seehotel Das Traunsee) з її автомобіля були викрадені окремі частини, зокрема двері, дзеркала та елементи салону, що вона вважає страховим випадком, передбаченим договором. Позивачка подала заяву про виплату страхового відшкодування та додала передбачені договором документи, зокрема матеріали поліції, розрахунок збитків від офіційного дилера Bentley у Мюнхені та інші необхідні документи. Крім того, авто було оглянуто представником страхової компанії, а 14 квітня 2023 року позивачка надала письмові пояснення щодо обставин події.

Попри це, страхова компанія не виконала обов’язку щодо виплати страхового відшкодування та додатково вимагала повторного надання автомобіля для огляду, особистої явки позивачки до офісу в м. Києві для надання письмових пояснень, а також подання нотаріально засвідченої згоди.

Позивачка зазначала, що вона не має можливості приїхати до Києва.

Суд першої інстанції повністю задовольнив позов і стягнув 4 493 924,23 грн страхового відшкодування. Водночас, апеляційний суд за результатами перегляду справи залишив висновок про обов’язок страховика виплатити кошти, але зменшив суму до 4 471 454,61 грн, врахувавши франшизу.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд наголосив що, відповідно до частини першої статті 526 Цивільного кодексу України цивільне законодавство містить загальні умови виконання зобов`язання, що полягають у його виконанні належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Суд зазначив, що це правило є універсальним і підлягає застосуванню як до виконання договірних, так і недоговірних зобов’язань. Недотримання умов виконання призводить до порушення зобов’язання.

Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання) (стаття 610 ЦК України).

Верховний Суд, переглядаючи справу в касаційному порядку, погодився з висновками судів щодо наявності підстав для виплати страхового відшкодування, підтвердивши, що позивачка виконала передбачені договором обов’язки щодо повідомлення про страховий випадок, взаємодії зі страховиком та надання необхідних документів. Суд також зазначив, що страховик не довів належними та допустимими доказами порушення умов договору страхувальником або створення перешкод для встановлення обставин страхового випадку.

Водночас Верховний Суд детально проаналізував питання розміру страхового відшкодування. Суд наголосив, що франшиза є частиною збитків, яка відповідно до закону та умов договору не підлягає відшкодуванню страховиком, а її розмір визначається умовами конкретного договору страхування. У зв’язку з цим було встановлено, що апеляційний суд помилково визначив порядок обчислення франшизи, однак сам принцип її врахування є правильним.

Крім того, Верховний Суд врахував положення договору щодо страхового платежу, відповідно до яких страховик має право зменшити суму виплати на суму несплаченого страхового платежу. Оскільки частина страхового платежу позивачкою не була сплачена до моменту настання страхового випадку, ця сума також підлягала вирахуванню.

У зв’язку з цим Верховний Суд змінив рішення судів попередніх інстанцій у частині розміру страхового відшкодування, зменшивши його до 4 408 774,23 грн.

Верховний Суд дійшов висновку, що страхова компанія не може відмовити у виплаті лише з підстав вимоги додаткових документів чи особистої явки страхувальника, якщо останній уже виконав передбачені договором обов’язки та надав достатні докази настання страхового випадку.

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