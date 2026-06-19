Военные будут получать 25 % от лицензирования собственных оборонных разработок

Правительство ввело новый порядок коммерциализации технологий, созданных в Силах обороны.

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Министерство обороны внедряет систему вознаграждения для военнослужащих, создающих технологии для фронта. Согласно новым правилам, авторы разработок будут получать процент от их последующего лицензирования. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Новый механизм лицензирования оборонных разработок

Правительство одобрило порядок, позволяющий передавать военные разработки в серийное производство через прозрачный механизм платного лицензирования.

Отныне государство сможет официально лицензировать технологии, созданные в Силах обороны, для дальнейшего использования в производстве.

Вознаграждение для авторов разработок

Согласно новой системе, не менее 25% доходов от лицензирования будут получать непосредственно военные — авторы соответствующих технологий.

Как отметил министр обороны, цель решения — создать прозрачную и справедливую систему стимулирования для тех, кто разрабатывает инновационные решения в условиях войны.

Куда будут направляться остальные средства

Остальная часть средств от лицензирования будет использоваться для развития оборонных инноваций. Речь идет о:

укреплении подразделений, в которых создаются новые технологические решения;

развитии оборонных разработок;

защите прав интеллектуальной собственности.

Как отмечается, новый подход призван обеспечить конкурентные и прозрачные правила работы с государственными оборонными разработками, а также стимулировать развитие технологий в секторе безопасности и обороны.

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