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Военные будут получать 25 % от лицензирования собственных оборонных разработок

17:29, 19 июня 2026
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Правительство ввело новый порядок коммерциализации технологий, созданных в Силах обороны.
Военные будут получать 25 % от лицензирования собственных оборонных разработок
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Министерство обороны внедряет систему вознаграждения для военнослужащих, создающих технологии для фронта. Согласно новым правилам, авторы разработок будут получать процент от их последующего лицензирования. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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Новый механизм лицензирования оборонных разработок

Правительство одобрило порядок, позволяющий передавать военные разработки в серийное производство через прозрачный механизм платного лицензирования.

Отныне государство сможет официально лицензировать технологии, созданные в Силах обороны, для дальнейшего использования в производстве.

Вознаграждение для авторов разработок

Согласно новой системе, не менее 25% доходов от лицензирования будут получать непосредственно военные — авторы соответствующих технологий.

Как отметил министр обороны, цель решения — создать прозрачную и справедливую систему стимулирования для тех, кто разрабатывает инновационные решения в условиях войны.

Куда будут направляться остальные средства

Остальная часть средств от лицензирования будет использоваться для развития оборонных инноваций. Речь идет о:

  • укреплении подразделений, в которых создаются новые технологические решения;
  • развитии оборонных разработок;
  • защите прав интеллектуальной собственности.

Как отмечается, новый подход призван обеспечить конкурентные и прозрачные правила работы с государственными оборонными разработками, а также стимулировать развитие технологий в секторе безопасности и обороны.

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военные война оборона

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