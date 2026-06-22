Як стати парамедиком під час служби – відкрито спрощений вступ для бойових медиків

Програма дозволяє поєднувати службу та навчання дистанційно.

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В Україні діє державна програма, яка дозволяє бойовим медикам безкоштовно навчатися у медичних закладах освіти за спрощеною процедурою вступу та поєднувати навчання зі службою.

Програма для бойових медиків

У Департаменті охорони здоров’я міста Києва повідомили, що в Україні продовжує діяти спеціальна програма для чинних бойових медиків. Вона дає можливість здобути вищу або фахову передвищу медичну освіту без відриву від військової служби.

Навчання здійснюється коштом державного та регіональних бюджетів, а вступ відбувається за спрощеною процедурою.

Ініціатива спрямована на розвиток системи охорони здоров’я та підтримку військовослужбовців, які вже мають практичний досвід надання медичної допомоги в умовах бойових дій.

Яку освіту можна отримати

У 2026 році бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю «Медсестринство» зі спеціалізацією «Екстрена медицина». Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію парамедика.

Програма адаптована до потреб військових і передбачає заочну або дистанційну форму навчання, що дозволяє поєднувати освіту зі службою.

Також доступна фахова передвища освіта за програмою «Сестринська справа». У цьому випадку навчання відбувається у заочному форматі та передбачає спрощений вступ із можливістю онлайн-співбесіди.

Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері.

Позиція Міністерства охорони здоров’я

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я України, програма дозволяє військовим трансформувати бойовий досвід у професійну освіту.

Заступниця міністра охорони здоров’я України Марина Слободніченко наголосила:

«Навчання, яке ми пропонуємо військовим, – це місток між фронтом і мирним життям, між практикою й офіційною освітою. Досвід наших бойових медиків уже рятує життя. Держава визнає цей досвід і допомагає перетворити його на професійне майбутнє».

Хто може вступити

Подати документи можуть військовослужбовці, які відповідають таким критеріям:

проходять службу на посаді бойового медика;

мають статус учасника бойових дій;

мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра;

пройшли підготовку за фахом «бойовий медик» і мають відповідний сертифікат;

мають підтверджений досвід служби на посадах бойового медика взводу, старшого бойового медика роти або інструктора з тактичної медицини.

Учасники бойових дій вступають за результатами співбесіди без складання національного мультипредметного тесту. Співбесіду можна проходити дистанційно.

Для чинних військовослужбовців обов’язковою умовою є дозвіл командира на навчання.

Як організоване навчання

Головна особливість програми — можливість поєднувати навчання зі службою.

Для бакалаврських програм передбачено заочну форму з двома очними сесіями на рік або дистанційний формат. Програми фахової передвищої освіти переважно реалізуються у заочному форматі.

Такий підхід дозволяє військовим продовжувати службу та одночасно здобувати освіту.

Терміни вступної кампанії 2026 року

реєстрація електронних кабінетів вступників — з 1 липня 2026 року;

подання заяв на співбесіду — з 3 до 10 липня;

проведення співбесід — з 8 до 19 липня;

подання заяв на вступ — з 19 липня до 1 серпня;

виконання вимог до зарахування — з 6 до 11 серпня 2026 року.

Де можна навчатися

У 2026 році до програми залучено десять закладів освіти:

Буковинський державний медичний університет

Черкаська медична академія

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти

Волинський медичний інститут

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського

Івано-Франківський національний медичний університет

Одеський національний медичний університет

Полтавський державний медичний університет

Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова

Подання документів здійснюється через електронний кабінет вступника або безпосередньо через приймальні комісії закладів освіти.

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