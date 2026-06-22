Как стать парамедиком во время службы — открыт упрощенный прием для боевых медиков

Программа позволяет совмещать службу и обучение в дистанционном формате.

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В Украине действует государственная программа, которая позволяет боевым медикам бесплатно обучаться в медицинских учебных заведениях по упрощенной процедуре поступления и совмещать обучение со службой.

Программа для боевых медиков

В Департаменте здравоохранения города Киева сообщили, что в Украине продолжает действовать специальная программа для действующих боевых медиков. Она дает возможность получить высшее или профессиональное предвысшее медицинское образование без отрыва от военной службы.

Обучение осуществляется за счет государственного и региональных бюджетов, а поступление происходит по упрощенной процедуре.

Инициатива направлена на развитие системы здравоохранения и поддержку военнослужащих, уже имеющих практический опыт оказания медицинской помощи в условиях боевых действий.

Какое образование можно получить

В 2026 году боевые медики могут поступать на бакалаврскую программу по специальности «Медсестринство» со специализацией «Экстренная медицина». По окончании обучения выпускники получают квалификацию парамедика.

Программа адаптирована к потребностям военных и предусматривает заочную или дистанционную форму обучения, что позволяет совмещать образование со службой.

Также доступно среднее профессиональное образование по программе «Сестринское дело». В этом случае обучение проходит в заочной форме и предусматривает упрощенный прием с возможностью онлайн-собеседования.

По окончании обучения выпускники получают официальный диплом и могут продолжить профессиональную деятельность в медицинской сфере.

Позиция Министерства здравоохранения

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Украины, программа позволяет военным преобразовать боевой опыт в профессиональное образование.

Заместитель министра здравоохранения Украины Марина Слободниченко подчеркнула:

«Обучение, которое мы предлагаем военным, — это мост между фронтом и мирной жизнью, между практикой и официальным образованием. Опыт наших боевых медиков уже спасает жизни. Государство признает этот опыт и помогает превратить его в профессиональное будущее».

Кто может поступить

Подать документы могут военнослужащие, соответствующие следующим критериям:

проходят службу в должности боевого медика;

имеют статус участника боевых действий;

имеют документ о полном общем среднем образовании или диплом младшего специалиста либо профессионального младшего бакалавра;

прошли подготовку по специальности «боевой медик» и имеют соответствующий сертификат;

имеют подтвержденный опыт службы в должностях боевого медика взвода, старшего боевого медика роты или инструктора по тактической медицине.

Участники боевых действий зачисляются по результатам собеседования без сдачи национального мультипредметного теста. Собеседование можно пройти дистанционно.

Для действующих военнослужащих обязательным условием является разрешение командира на обучение.

Как организовано обучение

Главная особенность программы — возможность совмещать обучение со службой.

Для бакалаврских программ предусмотрена заочная форма с двумя очными сессиями в год или дистанционный формат. Программы профессионального предвузовского образования преимущественно реализуются в заочном формате.

Такой подход позволяет военным продолжать службу и одновременно получать образование.

Сроки вступительной кампании 2026 года

регистрация электронных кабинетов абитуриентов — с 1 июля 2026 года;

подача заявлений на собеседование — с 3 по 10 июля;

проведение собеседований — с 8 по 19 июля;

подача заявлений на поступление — с 19 июля по 1 августа;

выполнение требований для зачисления — с 6 по 11 августа 2026 года.

Где можно учиться

В 2026 году к программе привлечены десять учебных заведений:

Буковинский государственный медицинский университет

Черкасская медицинская академия

Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского

Львовский медицинский профессиональный колледж последипломного образования

Волынский медицинский институт

Тернопольский национальный медицинский университет имени Ивана Горбачевского

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Одесский национальный медицинский университет

Полтавский государственный медицинский университет

Винницкий национальный медицинский университет имени Николая Пирогова

Подача документов осуществляется через электронный кабинет абитуриента или непосредственно через приемные комиссии учебных заведений.

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