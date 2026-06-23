Переселенцев и людей с болезнями не могут лишить декларации

В Министерстве здравоохранения напомнили, что в редких случаях инициатором прекращения декларации между пациентом и семейным врачом может быть не только пациент, но и сам врач.

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В то же время речь идет не о нововведениях, а о механизме, который существует в украинском законодательстве уже несколько лет. В каких условиях медик может инициировать прекращение декларации, как происходит эта процедура и что это значит для пациентов, об этом дальше пойдет речь в статье.

В каких случаях врач может инициировать прекращение декларации

Согласно разъяснению Минздрава, врач первичной медицинской помощи имеет право обратиться по поводу прекращения декларации только в двух случаях. Первый - если пациент систематически не выполняет медицинские предписания или рекомендации врача. Второй - если пациент систематически нарушает правила внутреннего распорядка заведения здравоохранения.

В то же время, законодательство устанавливает важное ограничение: декларацию нельзя прекратить, если это может создать угрозу жизни или здоровью пациента или безопасности других лиц. Таким образом, речь идет не о праве врача отказаться от любого пациента по своему усмотрению, а об исключительных случаях, когда нормальное взаимодействие между сторонами фактически становится невозможным.

Как происходит процедура

Самостоятельно разорвать декларацию врач не может. Сначала он должен подать письменное заявление руководителю медицинского учреждения с указанием причин такого решения. После этого руководитель заведения проверяет приведенные обстоятельства и оценивает, есть ли основания прекращения декларации. Только после принятия соответствующего решения информация передается Национальной службе здоровья Украины.

Декларация прекращает свое действие через 10 календарных дней после получения НСЗУ уведомления от медицинского учреждения. Кроме того, в течение трех рабочих дней после прекращения декларации учреждение здравоохранения обязано сообщить об этом пациенту по контактам, указанным при подписании декларации.

Когда врач не имеет права отказать пациенту

Минздрав отдельно отмечает: существуют обстоятельства, которые не могут служить основанием для отказа в заключении или продлении декларации. В частности, врач не имеет права отказать из-за: места жительства или регистрации человека; статус внутренне перемещенного лица; возраст или пол пациента; социальное или материальное положение; наличие определенных заболеваний; отсутствие паспорта при наличии другого документа, удостоверяющего личность.

Единственная законная причина отказать в подписании новой декларации – превышение рекомендуемого количества пациентов, которых может обслуживать врач.

Фактчек: появились ли новые правила

После публикации разъяснения Минздрава в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что врачи якобы получили новые полномочия разрывать декларации с пациентами. Однако анализ действующего законодательства свидетельствует, что это не соответствует действительности. Право врача инициировать прекращение декларации предусмотрено Порядком выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, утвержденным Приказом Минздрава Украины от 19 марта 2018 г. № 503 еще с момента внедрения медицинской реформы. То есть никаких новых оснований для расторжения деклараций Минздрав не вводило.

Фактически министерство только напомнило гражданам и медицинским работникам об уже существующем порядке.

Что меняется для пациентов

На самом деле, для большинства украинцев ничего принципиально нового не происходит. Минздрав не ввел новые основания для расторжения деклараций, а лишь напомнил о механизме, который существует уже несколько лет. По-прежнему пациент может в любой момент изменить семейного врача, терапевта или педиатра без объяснения причин. Для этого достаточно подписать новую декларацию с другим врачом – предыдущая прекратится автоматически.

Также без изменений остается и право врача инициировать прекращение декларации в исключительных случаях. Однако сделать это единолично он не может. Если раньше многие пациенты считали, что врач может просто «отказаться» от человека по собственному желанию, то процедура предусматривает несколько этапов проверки и согласования.

Без изменений остается и обязанность медицинского учреждения уведомить пациента о прекращении декларации. Кроме того, расторжение не происходит мгновенно – между принятием решения и фактическим прекращением действия декларации есть установленный законом срок.

Важно и то, что по-прежнему врач не имеет права отказать человеку из-за места регистрации, статуса внутренне перемещенного лица, возраст, пол, социальное положение или наличие определенных заболеваний. То есть, никаких новых ограничений для переселенцев, пенсионеров или других категорий пациентов не появилось.

Главное заключение для граждан состоит в том, что право на первичную медицинскую помощь сохраняется даже в случае прекращения декларации. Если сотрудничество с одним врачом завершилось, пациент может выбрать другого специалиста и заключить новую декларацию. Поэтому речь идет не о лишении человека доступа к медицинским услугам, а об урегулировании отношений между конкретным врачом и конкретным пациентом в случаях, когда их дальнейшее взаимодействие становится невозможным.

Отметим, что недавно выбрать нового врача можно через Кабинет пациента.

Какие вопросы могут возникнуть на практике

Несмотря на наличие законодательного механизма, некоторые вопросы остаются открытыми. В частности, нормативные акты не содержат четкого перечня действий, которые можно считать «систематическим невыполнением медицинских рекомендаций». Это означает, что каждая конкретная ситуация будет индивидуально оцениваться руководителем медицинского учреждения.

Так же на практике могут возникать спорные ситуации относительно того, достаточны ли основания для прекращения декларации. Поэтому окончательное решение не оставили исключительно за врачом, а предусмотрели дополнительный контроль со стороны руководства заведения и НСЗУ.

Юристы обращают внимание, что пациент в случае несогласия с такими действиями может обращаться с жалобой к руководителю медучреждения, НСЗУ или защищать свои права в судебном порядке, если считает решение необоснованным.

То есть разъяснение Минздрава не изменяет правила игры для пациентов и не предоставляет врачам новых полномочий. Механизм прекращения декларации по инициативе врача существовал и раньше, однако применяется только в исключительных случаях и проходит несколько этапов проверки. Для большинства украинцев это означает только одно: право на свободный выбор врача остается неизменным, а доступ к первичной медицинской помощи не может быть ограничен из-за места жительства, статуса переселенца или других социальных обстоятельств.

В то же время, история с разъяснением Минздрава напоминает, что декларация между врачом и пациентом - это не только гарантия получения медицинских услуг, но и взаимная ответственность сторон. Пациент имеет право на качественную медицинскую помощь, а врач – на уважение своей профессиональной деятельности и соблюдение установленных правил. Именно баланс этих прав и обязанностей положен в основу механизма, сегодня активно обсуждаемого в обществе.

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