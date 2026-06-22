Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном финансировании сектора безопасности и обороны

Закон позволит направить дополнительные средства на нужды ВСУ, закупку оружия и усиление обороноспособности страны.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4908-ІХ о финансировании сектора безопасности и обороны и внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год.

Документ предусматривает увеличение расходов на денежное обеспечение военнослужащих и развитие вооружения, в частности, за счет привлечения масштабной внешней помощи от ЕС.

Стоит отметить, что перед подписанием документа Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Таким образом парламент разблокировал его подписание и вступление в силу.

Закон был принят Верховной Радой 10 июня. Его разработало Правительство для обеспечения финансовыми ресурсами неотложных мероприятий в сфере безопасности и обороны, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности за счет внешней финансовой помощи Европейского Союза в соответствии с Регламентом ЕС 2026/467.

Документ определяет особенности включения в государственный бюджет в 2026 году соответствующей финансовой помощи ЕС и предусматривает целевое направление поступлений от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, а также на закупку и модернизацию вооружения.

Кроме того, законом предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, выделение 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, а также существенное увеличение резервного фонда государственного бюджета.

Во время подготовки документа ко второму чтению Комитет по вопросам бюджета учел ряд дополнительных предложений. В частности, предусмотрено увеличение финансирования Министерства энергетики на 1,33 млрд грн, в том числе на поддержание безопасного состояния объекта «Укрытие» и снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Также на 1,45 млрд грн увеличены расходы для Государственной судебной администрации на исполнение судебных решений по выплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168.

Отдельными нормами урегулирован вопрос оплаты труда работников НАБУ, перераспределены средства на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию, а также поручено Кабинету Министров во время подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год восстановить источники формирования Государственного дорожного фонда в части 25% соответствующих доходов государственного бюджета.

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