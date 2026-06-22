К 30-летию Конституции Украины в Верховной Раде состоялся круглый стол с участием председателя ВС Станислава Кравченко

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко присоединился к круглому столу в Раде, где перед 30-летием Конституции Украины обсудили достижения, вызовы и роль Основного Закона в условиях войны и евроинтеграции.

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В преддверии 30-й годовщины принятия Конституции Украины в Верховной Раде состоялся круглый стол «Тридцать лет Конституции Украины: достижения и вызовы современности». В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады, органов государственной власти и ученые-конституционалисты.

Открывая дискуссию, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Конституция является не просто основным законом государства, а общественным договором для миллионов украинцев по всему миру. По его словам, Конституция, созданная для мирного времени, сегодня проходит самое сложное испытание — испытание войной, оставаясь правовой основой существования украинского государства.

Как рассказал Стефанчук, путь Основного Закона Украины имеет несколько этапов. Первый из них — 1996 год, когда Конституция давала ответ на вопрос, будет ли Украина независимой. Сегодня, спустя тридцать лет, продолжается второй этап — период, в который Конституция проходит через турбулентность и поиск равновесия. Третий этап — это время, когда речь идет уже о закреплении стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, а также о вопросах, связанных с соответствующими реформами.

«За тридцать лет Конституция Украины прошла испытание государственным строительством, политическими кризисами и полномасштабной войной. Если сегодня работают демократические институты, Украина остается суверенным государством, а мы продолжаем придерживаться евроинтеграционного курса, значит, Основной Закон выполнил свою главную миссию и обеспечил непрерывность украинской государственности», — подытожил Руслан Стефанчук.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что тридцать лет назад Конституция Украины закрепила стремление украинского народа жить в свободном, демократическом и правовом государстве. Основной Закон стал фундаментом современной украинской государственности. Конституция определила не только систему организации государственной власти, но и направление развития Украины — путь демократии и утверждения европейских правовых стандартов.

Как подчеркнул Станислав Кравченко, 30-летие Конституции Украины государство встречает в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией. По его словам, эта война стала вызовом не только для территориальной целостности и суверенитета Украины, но и для всей системы международного права, международного правопорядка и демократических ценностей, которые признает цивилизованный мир.

Именно в эти сложные времена Конституция приобретает особое значение: она перестает быть лишь нормативным актом и становится символом государственной устойчивости, правовой определенности и общественного единства.

С первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ национальная судебная система четко продемонстрировала, что суды в Украине должны работать при любых обстоятельствах и только на тех принципах, которые определены Конституцией Украины. На пятый год полномасштабной войны мы можем констатировать, что национальная судебная система с этой задачей справилась, в том числе благодаря законодательному обеспечению.

«В условиях войны каждая судебная юрисдикция — административная, хозяйственная, уголовная и гражданская — формирует новую правоприменительную практику по вопросам, связанным с вооруженной агрессией РФ против Украины в контексте соблюдения и исполнения норм Основного Закона Украины. Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить соблюдение права сегодня. Мы должны сформировать правовые подходы, которые станут основой для будущего восстановления справедливости и укрепления международного правопорядка», — заявил Кравченко.

Станислав Кравченко подчеркнул, что основой конституционного строя Украины является приверженность принципам верховенства права, справедливости, свободы и уважения к человеческому достоинству.

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