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Верховный Суд разъяснил, в каких случаях отсутствие корыстного мотива не освобождает от ответственности

17:43, 22 июня 2026
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Суд пояснил, что мотивы не влияют на квалификацию преступлений против собственности.
Верховный Суд разъяснил, в каких случаях отсутствие корыстного мотива не освобождает от ответственности
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Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда уточнила подход к квалификации преступлений против собственности, подчеркнув, что ключевым является прямой умысел на противоправное завладение имуществом, а не наличие корыстного мотива. Об этом говорится в деле № 369/11891/22.

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В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций оправдали лиц, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Суды посчитали, что корыстный мотив при обвинении в совершении грабежа не доказан. Прокурор не согласился с таким утверждением судов и подал кассационную жалобу.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата ККС ВС указала, что определяющим признаком похищения или иной формы завладения имуществом в преступлениях против собственности является желание виновного лица установить безвозвратное фактическое владение чужим имуществом, которое дает возможность распоряжаться им по собственному усмотрению. Мотивы, которыми руководствовалось лицо, ставя перед собой такую цель, а также способ распоряжения имуществом после установления над ним контроля, не имеют значения для квалификации деяния.

Объединенная палата ККС ВС пришла к выводу, что для признания лица виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 186, 187 УК Украины и другими положениями, устанавливающими ответственность за завладение чужим имуществом, корыстный мотив не является обязательным. Ключевым является доказывание прямого умысла на противоправное и безвозвратное завладение чужим имуществом с целью получить возможность распоряжаться им по своему усмотрению. Мотивы, побудившие лицо к таким действиям, на их квалификацию не влияют, но могут быть учтены при назначении наказания и применении других норм уголовного закона.

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