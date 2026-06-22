ТЦК мобилизовал мужчину в день оформления бронирования: суд объяснил, законен ли такой призыв

На момент мобилизации работник критически важного предприятия уже имел действующее бронирование и отсрочку от призыва.

Иллюстративное фото из открытых источников

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ТЦК призвал военнообязанного в тот же день, когда ему оформили бронирование. Суды двух инстанций пришли к выводу, что такой призыв противоречит законодательству, а воинская часть не смогла доказать правомерность своих действий.

Третий апелляционный административный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который отменил приказ о мобилизации работника критически важного предприятия и приказ о его зачислении в списки личного состава воинской части. Также суд поддержал вывод о необходимости зачисления военнообязанного на специальный воинский учет как забронированного лица.

В чем заключался спор

Истец работал на предприятии, которое еще в июне 2024 года Министерство энергетики определило как критически важное для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

6 августа 2024 года предприятие оформило бронирование работника, вследствие чего он получил отсрочку от призыва во время мобилизации сроком до 6 августа 2025 года. В тот же день ТЦК издал приказ о его призыве на военную службу, а воинская часть зачислила мужчину в списки личного состава и назначила на должность мастера отделения обеспечения подготовки.

Считая, что его мобилизовали вопреки действующему бронированию, военнообязанный обжаловал действия военных органов в суде.

Что установили суды

Суд первой инстанции пришел к выводу, что на момент издания приказа о призыве истец уже имел действующую отсрочку от мобилизации. В связи с этим суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК в части его призыва, а также отменил приказ воинской части о зачислении в списки личного состава. Кроме того, ТЦК было обязано зачислить мужчину на специальный воинский учет в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных.

Воинская часть не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу, указывая, что процедура мобилизации уже была реализована, а приказ о призыве издан в пределах полномочий и в соответствии с законодательством.

Почему апелляционный суд отклонил жалобу

Коллегия судей согласилась с выводами окружного административного суда и подчеркнула, что в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» забронированные военнообязанные не подлежат призыву во время мобилизации.

Суд установил, что бронирование истца было осуществлено в установленном порядке, а его право на отсрочку подтверждалось соответствующими документами. Материалы дела №160/29683/24 содержали выписку из приказа о бронировании и сведения из электронного военно-учетного документа, которые подтверждали наличие бронирования именно с 6 августа 2024 года. При этом никаких доказательств того, что решение о бронировании было отменено или признано незаконным, ответчики не предоставили.

Апелляционный суд также обратил внимание, что истец сообщил ТЦК о своем бронировании. В то же время законодательство возлагает соответствующие обязанности не только на военнообязанного, но и на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые должны проверять информацию о лицах, имеющих право на отсрочку.

Вывод суда

Суд пришел к выводу, что приказ о призыве был издан вопреки законодательству, поскольку на момент мобилизации истец имел действующее бронирование и отсрочку от призыва.

Поскольку приказ воинской части о зачислении его в списки личного состава был принят на основании незаконного приказа о мобилизации, он также подлежит отмене.

В итоге Третий апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а решение Днепропетровского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и не подлежит кассационному обжалованию

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