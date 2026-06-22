ТЦК мобілізував чоловіка в день оформлення бронювання: суд пояснив, чи законний такий призов

На момент мобілізації працівник критично важливого підприємства вже мав чинне бронювання та відстрочку від призову.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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ТЦК призвав військовозобов’язаного в той самий день, коли йому оформили бронювання. Суди двох інстанцій дійшли висновку, що такий призов суперечить законодавству, а військова частина не змогла довести правомірність своїх дій.

Третій апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який скасував наказ про мобілізацію працівника критично важливого підприємства та наказ про його зарахування до списків особового складу військової частини. Також суд підтримав висновок про необхідність зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік як заброньованої особи.

У чому полягав спір

Позивач працював на підприємстві, яке ще у червні 2024 року Міністерство енергетики визначило критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

6 серпня 2024 року підприємство оформило бронювання працівника, внаслідок чого він отримав відстрочку від призову під час мобілізації строком до 6 серпня 2025 року. Того ж дня ТЦК видав наказ про його призов на військову службу, а військова частина зарахувала чоловіка до списків особового складу та призначила на посаду майстра відділення забезпечення підготовки.

Вважаючи, що його мобілізували всупереч чинному бронюванню, військовозобов’язаний оскаржив дії військових органів у суді.

Що встановили суди

Суд першої інстанції дійшов висновку, що на момент видання наказу про призов позивач уже мав чинну відстрочку від мобілізації. У зв’язку з цим суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК у частині його призову, а також скасував наказ військової частини про зарахування до списків особового складу. Крім того, ТЦК було зобов’язано зарахувати чоловіка на спеціальний військовий облік відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних.

Військова частина не погодилася з таким рішенням та подала апеляційну скаргу, вказуючи, що процедура мобілізації вже була реалізована, а наказ про призов видано в межах повноважень та відповідно до законодавства.

Чому апеляційний суд відхилив скаргу

Колегія суддів погодилася з висновками окружного адміністративного суду та наголосила, що відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» заброньовані військовозобов’язані не підлягають призову під час мобілізації.

Суд встановив, що бронювання позивача було здійснене в установленому порядку, а його право на відстрочку підтверджувалося відповідними документами. Матеріали справи 160/29683/24 містили витяг із наказу про бронювання та відомості з електронного військово-облікового документа, які підтверджували наявність бронювання саме з 6 серпня 2024 року. При цьому жодних доказів того, що рішення про бронювання було скасоване або визнане незаконним, відповідачі не надали.

Апеляційний суд також звернув увагу, що позивач повідомив ТЦК про своє бронювання. Водночас законодавство покладає відповідні обов’язки не лише на військовозобов’язаного, а й на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які повинні перевіряти інформацію щодо осіб, які мають право на відстрочку.

Висновок суду

Суд дійшов висновку, що наказ про призов був виданий усупереч законодавству, оскільки на момент мобілізації позивач мав чинне бронювання та відстрочку від призову.

Оскільки наказ військової частини про зарахування його до списків особового складу був прийнятий на підставі незаконного наказу про мобілізацію, він також підлягає скасуванню.

У підсумку Третій апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу військової частини без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

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