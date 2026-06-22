До 30-річчя Конституції України у Верховній Раді відбувся круглий стіл за участю голови ВС Станіслава Кравченка

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко долучився до круглого столу у Раді, де напередодні 30-річчя Конституції України обговорили здобутки, виклики та роль Основного Закону в умовах війни й євроінтеграції.

Фото: ВС

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Напередодні 30-ї річниці ухвалення Конституції України у Верховній Раді відбувся круглий стіл «Тридцять років Конституції України: здобутки та виклики сучасності». У заході взяли участь народні депутати, представники Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради, органів державної влади та науковці-конституціоналісти.

Відкриваючи дискусію, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Конституція є не просто основним законом держави, а суспільним договором для мільйонів українців у всьому світі. За його словами, Конституція, створена для мирного часу, сьогодні проходить найскладніше випробування — випробування війною, залишаючись правовою основою існування української держави.

Як розповів Стефанчук, шлях Основного Закону України має кілька етапів. Перший з них – 1996 рік, коли Конституція давала відповідь на запитання, чи буде Україна незалежною. Сьогодні, коли минуло тридцять років, триває другий етап – період, у який Конституція проходить через турбулентність і пошук рівноваги. Третій етап – це час, коли ми говоримо вже про цементування стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО й питання, пов'язані з відповідними реформами.

«За тридцять років Конституція України пройшла випробування державотворенням, політичними кризами і повномасштабною війною. Якщо сьогодні працюють демократичні інститути, Україна залишається суверенною державою, а ми продовжуємо тримати євроінтеграційний курс, отже Основний Закон виконав свою головну місію і забезпечив безперервність української державності», – узагальнив Руслан Стефанчук.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зауважив, що тридцять років тому Конституція України закріпила прагнення українського народу жити у вільній, демократичній та правовій державі. Основний Закон став фундаментом сучасної української державності. Конституція визначила не лише систему організації державної влади, а й напрям розвитку України – шлях демократії та утвердження європейських правових стандартів.

Як наголосив Станіслав Кравченко, 30-річчя Конституції України держава зустрічає в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією. За його словами, ця війна стала викликом не лише для територіальної цілісності та суверенітету України, а й для всієї системи міжнародного права, міжнародного правопорядку та демократичних цінностей, які визнає цивілізований світ.

Саме в ці складні часи Конституція набуває особливого значення: вона перестає бути лише нормативним актом і стає символом державної стійкості, правової визначеності та суспільної єдності.

З перших днів повномасштабної збройної агресії РФ національна судова система чітко продемонструвала, що суди в Україні мають працювати за будь-яких обставин і тільки на тих принципах, які визначені Конституцією України. На п'ятий рік повномасштабної війни ми можемо констатувати, що національна судова система із цим завданням впоралася, зокрема завдяки законодавчому забезпеченню.

«В умовах війни кожна судова юрисдикція – адміністративна, господарська, кримінальна та цивільна – формує нову правозастосовну практику щодо питань, пов’язаних зі збройною агресією рф проти України в контексті дотримання і виконання норм Основного Закону України. Наше завдання полягає не лише в тому, щоб забезпечити дотримання права сьогодні. Ми маємо сформувати правові підходи, які стануть основою для майбутнього відновлення справедливості та зміцнення міжнародного правопорядку», – заявив Кравченко.

Станіслав Кравченко підкреслив, що основою конституційного ладу України є відданість принципам верховенства права, справедливості, свободи та поваги до людської гідності.

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