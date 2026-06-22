Володимир Зеленський підписав закон про додаткове фінансування сектору безпеки і оборони

Закон дозволить спрямувати додаткові кошти на потреби ЗСУ, закупівлю зброї та посилення обороноздатності країни.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №4908-ІХ щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік.

Документ передбачає збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців та розвиток озброєння, зокрема, за рахунок залучення масштабної зовнішньої допомоги від ЄС.

Варто зазначити, що перед підписанням документа Верховна Рада відхилила сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення закону про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік. Таким чином парламент розблокував його підписання та набрання чинності.

Закон був ухвалений Верховною Радою 10 червня. Його розробив Уряд для забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних заходів у сфері безпеки й оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії РФ проти України, зокрема за рахунок зовнішньої фінансової допомоги Європейського Союзу відповідно до Регламенту ЄС 2026/467.

Документ визначає особливості включення до державного бюджету у 2026 році відповідної фінансової допомоги ЄС та передбачає цільове спрямування надходжень від військового збору і вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, а також на закупівлю й модернізацію озброєння.

Крім того, законом передбачено збільшення видатків державного бюджету на сектор безпеки і оборони на 1,56 трлн грн, виділення 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, а також суттєве збільшення резервного фонду державного бюджету.

Під час підготовки документа до другого читання Комітет з питань бюджету врахував низку додаткових пропозицій. Зокрема, передбачено збільшення фінансування Міністерства енергетики на 1,33 млрд грн, у тому числі на підтримку безпечного стану об'єкта «Укриття» та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Також на 1,45 млрд грн збільшено видатки для Державної судової адміністрації на виконання судових рішень щодо виплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168.

Окремими нормами врегульовано питання оплати праці працівників НАБУ, перерозподілено кошти на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивну реабілітацію, а також доручено Кабінету Міністрів під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік відновити джерела формування Державного дорожнього фонду в частині 25% відповідних доходів державного бюджету.

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