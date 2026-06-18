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Верховна Рада розблокувала підписання закону про зміни до Держбюджету на 2026 рік

14:52, 18 червня 2026
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Парламент не підтримав сім проєктів постанов, які передбачали скасування рішення про ухвалення Закону щодо змін до Держбюджету на 2026 рік, що відкрило шлях до його підписання та набрання чинності.
Верховна Рада розблокувала підписання закону про зміни до Держбюджету на 2026 рік
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Верховна Рада відхилила сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення Закону про зміни до Державного бюджету на 2026 рік (№15224).

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Таким рішенням парламент фактично розблокував підписання закону та набрання ним чинності.

Закон був ухвалений Верховною Радою 10 червня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проєкт Закону розроблено Урядом з метою забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних заходів у сфері безпеки і оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії рф проти України, за рахунок зовнішньої фінансової допомоги Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2026/467 Європейського Парламенту і Ради ЄС від 24.02.2026 про запровадження посиленої співпраці щодо реалізації Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки.

Законопроєктом пропонується:

  • врегулювати особливості включення до державного бюджету у 2026 році відповідної фінансової допомоги ЄС;
  • передбачити цільове спрямування надходжень від військового збору та вивізного мита на товари військового призначення і подвійного використання на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, а також на закупівлю та оновлення озброєння;
  • збільшити видатки державного бюджету на сектор безпеки і оборони на 1,56 трлн грн, передбачити 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, а також суттєво збільшити резервний фонд державного бюджету.

При доопрацюванні цього законопроєкту до другого читання Комітет з питань бюджету врахував низку пропозицій, зокрема щодо:

  • збільшення видатків для Міненерго загалом у сумі 1.331,8 млн грн, з них на: підтримку у безпечному стані блоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС – на 525,1 млн грн; керівництво та управління у сфері енергетики – на 559,1 млн грн; заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств – на 127,5 млн грн; підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення – на 72,1 млн грн; керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду – на 46,1 млн грн; керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження – на 1,9 млн грн;
  • збільшення видатків для Державної судової адміністрації на виконання рішень судів на 1.448,5 млн грн щодо задоволення позовів співробітників Служби судової охорони стосовно виплат їм додаткової винагороди відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168;
  • перерозподілу видатків Мінмолодьспорту в обсязі 95,1 млн грн на бюджетну програму щодо забезпечення розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, а також перерозподілу видатків Мінекономіки в обсязі 10 млн грн у межах видатків Держрибагентства;
  • врегулювання питання оплати праці працівників НАБУ;
  • доручення Кабінету Міністрів під час розроблення законопроєкту про державний бюджет на 2027 рік відновити джерела формування державного дорожнього фонду в частині відповідних доходів державного бюджету у розмірі 25% таких доходів.

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Верховна Рада України закон законопроект бюджет держбюджет

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