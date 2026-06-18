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Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в Госбюджет на 2026 год

14:52, 18 июня 2026
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Парламент не поддержал семь проектов постановлений, предусматривавших отмену решения о принятии Закона об изменениях в Госбюджет на 2026 год, что открыло путь к его подписанию и вступлению в силу.
Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в Госбюджет на 2026 год
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Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии Закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год (№ 15224).

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Этим решением парламент фактически разблокировал подписание закона и его вступление в силу.

Закон был принят Верховной Радой 10 июня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект разработан Правительством с целью обеспечения финансовыми ресурсами неотложных мероприятий в сфере безопасности и обороны, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, за счет внешней финансовой помощи Европейского Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2026/467 Европейского парламента и Совета ЕС от 24.02.2026 о введении усиленного сотрудничества по реализации займа в поддержку Украины на 2026 и 2027 годы.

Законопроектом предлагается:

  • урегулировать особенности включения в государственный бюджет в 2026 году соответствующей финансовой помощи ЕС;
  • предусмотреть целевое направление поступлений от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, а также на закупку и обновление вооружения;
  • увеличить расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, предусмотреть 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, а также существенно увеличить резервный фонд государственного бюджета.

При доработке данного законопроекта ко второму чтению Комитет по вопросам бюджета учел ряд предложений, в частности относительно:

  • увеличения расходов для Минэнерго в общей сумме 1 331,8 млн грн, из них на: поддержку в безопасном состоянии блоков и объекта «Укрытие», а также мероприятия по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС — 525,1 млн грн; руководство и управление в сфере энергетики — 559,1 млн грн; мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий — 127,5 млн грн; поддержку экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения — 72,1 млн грн; руководство и управление в сфере энергетического надзора — 46,1 млн грн; руководство и управление деятельностью в зоне отчуждения — 1,9 млн грн;
  • увеличения расходов для Государственной судебной администрации на исполнение решений судов на 1 448,5 млн грн относительно удовлетворения исков сотрудников Службы судебной охраны о выплате им дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.02.2022 №168;
  • перераспределения расходов Минмолодежьспорта в объеме 95,1 млн грн на бюджетную программу по обеспечению развития спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации, а также перераспределения расходов Минэкономики в объеме 10 млн грн в пределах расходов Госрыбагентства;
  • урегулирования вопроса оплаты труда работников НАБУ;
  • поручения Кабинету Министров при разработке законопроекта о государственном бюджете на 2027 год восстановить источники формирования Государственного дорожного фонда в части соответствующих доходов государственного бюджета в размере 25% таких доходов.

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Верховная Рада Украины закон законопроект бюджет госбюджет

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