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США и Иран подписали соглашение о прекращении войны

14:45, 18 июня 2026
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Подписанный документ предусматривает прекращение войны и разблокирование Ормузского пролива.
США и Иран подписали соглашение о прекращении войны
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Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны и разблокирование Ормузского пролива.

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Американский лидер подписал меморандум прямо во время ужина в Версале, сообщила глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

«G7 стала огромным успехом и возможностью убедиться, что члены и другие участники увидят “Америка прежде всего” в действии. Поездка завершилась чудесным ужином и празднованием дня рождения президента Трампа в Версале […] Никто не работает усерднее. Президент Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с иранцами во время ужина», — сообщила она.

Уайлз подчеркнула, что «следующие 60 дней будут сложными», поскольку сторонам предстоит еще согласовать важные детали собственно мирного соглашения.

Что предусматривает соглашение США и Ирана

Подписанный США и Ираном меморандум состоит из 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив, он предусматривает снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление Ирану $300 млрд на восстановление, разблокировку $24 млрд иранских средств, а также 60-дневные переговоры по окончательному соглашению по ядерной программе. Иран взял на себя обязательство не производить ядерное оружие.

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США Дональд Трамп война Иран

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