Підписаний документ передбачає припинення війни та розблокування Ормузької протоки.

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Президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення війни та розблокування Ормузької протоки.

Американський лідер підписав меморандум просто під час вечері у Версалі, повідомила голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

«G7 став величезним успіхом та нагодою переконатися, що члени та інші учасники побачать «Америка понад усе» в дії. Поїздка завершилася чудовою вечерею та святкуванням дня народження президента Трампа у Версалі […] Ніхто не працює старанніше. Президент Трамп підписав Меморандум про взаєморозуміння з іранцями під час вечері», — повідомила вона.

Вайлз наголосила, що «наступні 60 днів будуть складними», оскільки сторони мають ще узгодити важливі деталі власне угоди про мир.

Що передбачає угода США та Ірану

Підписаний США та Іраном меморандум складається з 14 пунктів. Крім негайного припинення вогню на всіх фронтах, скасування морської блокади та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, він передбачає зняття нафтових санкцій з Ірану та виведення американських військ із районів навколо Ісламської республіки.

Крім того, угода передбачає надання Ірану $300 млрд на відновлення, розблокування $24 млрд іранських коштів, а також 60-денні переговори щодо остаточної угоди щодо ядерної програми. Іран узяв на себе зобовʼязання не виробляти ядерну зброю.

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