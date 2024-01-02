САП направила до суду другий епізод у справі «Роттердам+»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.
«2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років переплатили понад 20 млрд грн», - сказано у повідомленні САП.
Зокрема, обвинуваченими у справі є:
- 2 колишні голови НКРЕКП;
- 6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП;
- чинний та колишній працівники комісії;
- 2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.
У САП додали, що матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.
Шестеро з цих осіб, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині. Вони одержали нові підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.
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