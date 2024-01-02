САП направила до суду другий епізод у справі «Роттердам+»

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.

«2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років переплатили понад 20 млрд грн», - сказано у повідомленні САП.

Зокрема, обвинуваченими у справі є:

2 колишні голови НКРЕКП;

6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП;

чинний та колишній працівники комісії;

2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

У САП додали, що матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

Шестеро з цих осіб, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині. Вони одержали нові підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

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