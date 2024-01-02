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  1. В Україні

САП направила до суду другий епізод у справі «Роттердам+»

20:56, 2 січня 2024
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб.
САП направила до суду другий епізод у справі «Роттердам+»
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.

«2 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років переплатили понад 20 млрд грн», - сказано у повідомленні САП.

Зокрема, обвинуваченими у справі є:

  • 2 колишні голови НКРЕКП;
  • 6 колишніх та 2 чинні члени НКРЕКП;
  • чинний та колишній працівники комісії;
  • 2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

У САП додали, що матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

Шестеро з цих осіб, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині. Вони одержали нові підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

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